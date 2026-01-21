Μπάσκετ - Eurocup γυναικών: Στα προημιτελικά με ρεκόρ ο Παναθηναϊκός παρά την ήττα (93-94 με την Ζαγκλέμπιε) - Real.gr

Ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά θα προκύψει από το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στις Μερσίν και Κιμπιρκστίς.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει τη Ζαγκλέμπιε στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση στη φάση των «16» του EuroCup Γυναικών, όμως το +27 του πρώτου αγώνα του χάρισε πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης! Στην αποψινή αναμέτρηση μάλιστα σημειώθηκε πανελλήνιο ρεκόρ προσέλευσης για συλλογικό αγώνα με 7.829 θεατές, το οποίο συγκαταλέγεται στο Top10 της Ευρώπης. Ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά θα προκύψει από το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στις Μερσίν και Κιμπιρκστίς, με το προβάδισμα να φαίνεται να έχει η Μερσίν μετά τη νίκη της με 87-67 στο πρώτο παιχνίδι.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν ανταγωνιστική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Πρινς ξεχώρισε με 30 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ η Φιτζέραλντ πρόσθεσε 19 πόντους με 9 ασίστ, συμπεριλαμβανομένου ενός άστοχου τρίποντου στο τέλος που θα μπορούσε να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Με 19 πόντους τελείωσε τον αγώνα και η Κριμίλη.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο καθόλη τη διάρκειά του, με τις φιλοξενούμενες να προηγούνται σε αρκετά σημεία. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φέρει το ματς σε ισοπαλία με περίπου 5 λεπτά να απομένουν, όμως στις τελευταίες φάσεις η Τέιλορ εκτέλεσε δύο βολές για τη Ζαγκλέμπιε, διαμορφώνοντας στα 12΄΄ για τη λήξη το μη αναστρέψιμο 91-94.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 42-25, 62-66, 93-94

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 19 (1), Σταμολάμπρου 6, Γαλανόπουλος 2, Σπανού 15, Βίτολα 2, Κριμίλη 19 (4), Χατζηγιακουμή, Πρινς 30.

ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ (Γκλίνιακ): Τέιλορ 38 (3), Κουζίνσκα 19 (3), Πίκα 17 (3), Γιακόφσκα 2, Ρις 8, Κούραχ 4, Μπουρλίγκα 6, Μίτσεκ.