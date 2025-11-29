Μπάσκετ: Η απόφαση του Ομπράντοβιτς έφερε... χάος - Ξέσπασαν επεισόδια με οπαδούς της Παρτιζάν - Real.gr

Quantcast
19:49, 29/11/2025
Μπάσκετ: Η απόφαση του Ομπράντοβιτς έφερε… χάος – Ξέσπασαν επεισόδια με οπαδούς της Παρτιζάν

Στο στόχαστρο των οπαδών βρίσκεται και ο πλέον πρώην αθλητικός διευθυντής, Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος από την Παρασκευή δεν ασκεί πλέον καθήκοντα.

Οι οπαδοί της Παρτιζάν συγκεντρώθηκαν απόψε μπροστά στη «Beogradska Arena», πριν από την προπόνηση της ομάδας, ζητώντας την παραμονή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον σύλλογο. Στο μεταξύ, στην επίσημη ιστοσελίδα των «ασπρόμαυρων» δημοσιεύτηκε, αποσύρθηκε και ξαναδημοσιεύτηκε η είδηση ότι ο θρυλικός Σέρβος προπονητής έχει οριστικά επιμείνει στην απόφασή του να μην αποσύρει την παραίτηση που υπέβαλε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα.

Έξω από το κλειστό επικρατούσε από την αρχή της συγκέντρωσης ένταση και σε κάποια στιγμή υπήρξαν σπρωξίματα, με τους οπαδούς της Παρτιζάν να σπάνε το φράγμα πίσω από το οποίο στέκονταν η ασφάλεια και η αστυνομία. Ακούγονταν συνθήματα κατά της διοίκησης του συλλόγου και του προέδρου Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς, ενώ οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν να εμφανιστεί μπροστά τους κάποιο μέλος της διοίκησης ή του τεχνικού επιτελείου. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί.

Μπροστά στην Αρένα βρίσκονται μερικές εκατοντάδες οπαδοί, ενώ καταφθάνουν συνεχώς κι άλλοι. Στο μεταξύ έφτασε και ενίσχυση της αστυνομίας. Η κατάσταση ηρέμησε για λίγο, αλλά ξέσπασαν ξανά επεισόδια με το σπάσιμο της περίφραξης.

Στην προπόνηση της Παρτιζάν δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή κανείς.

Οι οπαδοί παραμένουν συγκεντρωμένοι και φωνάζουν συνθήματα στον αρχηγό Βάνια Μαρίνκοβιτς, ζητώντας του να βγει και να μιλήσει στους οπαδούς που βρίσκονται ακόμη στην Αρένα.

Η αστυνομία, λόγω όλων των γεγονότων, έχει πλέον περικυκλώσει σχεδόν ολόκληρη την Αρένα, ενώ οι οπαδοί αρχίζουν να αποχωρούν και κατευθύνονται προς το γήπεδο της Παρτιζάν, όπου η ποδοσφαιρική ομάδα δίνει αγώνα απέναντι στη Γιάβορ.

Λόγω των εξελίξεων, ο προπονητής Αλεξάνταρ Μάτοβιτς δεν θα πραγματοποιήσει την προπόνηση. Μαζί του από το τεχνικό επιτελείο παρευρίσκονται ο Μίρκο Οτσόκολιτς και ο γυμναστής Μπάτα Ζιμόνιτς.

Αναμένεται στο τέλος να απευθυνθεί στους οπαδούς ο αρχηγός Βάνια Μαρίνκοβιτς, ενώ συνεχώς ακούγονται συνθήματα: «Δεν αφήνουμε τον Ζέλικο!». Παράλληλα, οι οπαδοί φωνάζουν: «Αν φύγει ο Ζέλικο, αυτό είναι το τέλος της Παρτιζάν μας», «Αν συμβεί να φύγει ο Ζέλικο, τότε εμείς οι οπαδοί πρέπει να διακόψουμε τον αγώνα με την Μπάγερν».

