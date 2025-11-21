Μπάσκετ: «Καμπάνα» στον Μάικ Τζέιμς στο γαλλικό πρωτάθλημα - Real.gr

Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμώρησε η Νομική, Πειθαρχική και Κανονιστική Επιτροπή της LNB τον Μάικ Τζέιμς. Ο ηγέτης της Μονακό αποβλήθηκε από το ματς με την Λε Μαν και ακολούθως ξέσπασε κατά της διαιτησίας με δύο αναρτήσεις στο Twitter, εξού και η εν λόγω καμπάνα που του επιβλήθηκε.

Ως εκ τούτου, ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τζέιμς στις προσεχείς εγχώριες αναμετρήσεις με Μπουργκ (23/11), Ντιζόν (6/12) και Στρασμπούργκ (14/12).

Αντιθέτως, ο 35χρονος γκαρντ αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στο ματς κόντρα στην Παρί για τους «16» του Κυπέλλου Γαλλίας στις 3 Δεκεμβρίου.

πηγή: filathlos.gr