Μπάσκετ - Κύπελλο: Με... περίπατο στον τελικό - Ο Ολυμπιακός επικράτησε 91-67 του Αμαρουσίου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με διψήφιους τους Βεζένκοφ (16π.), Παπανικολάου (12π.), Μόρις (11π.) και Χολ (10π.) ο Ολυμπιακός, επικράτησε άνετα, με 91-67, του Αμαρουσίου, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου και προκρίθηκε στον τελικό.

Η ομάδα του Πειραιά περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον τελικό του Σαββάτου (21/2, 20:00), ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι ο Παναθηναϊκός που στις 20:00 αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τον Ηρακλή.

Αυτός θα είναι ο 23ος τελικός Κυπέλλου της Ιστορίας του Ολυμπιακού και 5ου διαδοχικού, καθώς μετρά 12 τρόπαια και 10 χαμένους τελικούς στον θεσμό.

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ, τραυματίστηκε στον δεξί αντίχειρα τρία λεπτά πριν το τέλος της 3ης περιόδου και δεν συνέχισε στον ημιτελικό με το Μαρούσι. Μετά το τέλος του αγώνα, θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όσον αφορά στον Ταϊρίκ Τζόουνς (τενοντίτιδα), ο οποίος δεν αγωνίστηκε σήμερα (19/2), θα δοκιμάσει αύριο (20/2) στην προπόνηση, όπως εξήγησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας αμέσως μετά το τέλος του ματς. «Εύχομαι να έχουμε τουλάχιστον δύο σέντερ στον τελικό» δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 7/11 τρίποντα στην 1η περίοδο (15-29), το Μαρούσι έδειξε μαχητικότητα και αξιοποίησε τη χαλάρωση των παικτών του Μπαρτζώκα και τα λάθη τους στο 2ο και στο 3ο δεκάλεπτο, χωρίς όμως να μειώσει ποτέ τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Και στην 4η περίοδο, ο Ολυμπιακός σοβαρεύτηκε, προσπέρασε με +23 (55-78), για να ρίξει ο Μπαρτζώκας τους Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου και Μπουρνελέ στο τέλος.

Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ του Ολυμπιακού, Μόντε Μόρις που είχε να παίξει από τις 9 Ιανουαρίου λόγω τραυματισμού (σ.σ. με την Μπάγερν στο ΣΕΦ) ήταν εξαιρετικός στην επιστροφή του μετά από 40 ημέρες μετρώντας 11 πόντους (3/4 βολές, 1/1 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 4 ασίστ, 2 κερδισμένα φάουλ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο στα 13:25΄΄ που έμεινε στο παρκέ.

Το Μαρούσι που είδε τους Κουζέλογλου και Σάλας να σημειώνουν από 12 πόντους δεν κατάφερε να φτάσει στον τρίτο τελικό Κυπέλλου στην Ιστορία του, μένοντας με αυτούς του 2002 και του 2006, όταν είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91

Το Μαρούσι μπήκε για το εναρκτήριο τζάμπολ στο παρκέ με τους Κινγκ, Περάντες, Γιαννόπουλο, Κουζέλογλου και Ντε Σόουζα, ενώ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Ουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Με… βροχή από τρίποντα στην 1η περίοδο, ο Ολυμπιακός δεν άφησε να πάρει… ανάσα το Μαρούσι για να βρεθεί στο +14 (15-29) στο τέλος της 1ης περίοδου. Από δύο εύστοχα τρίποντα μέτρησαν οι Εβάν Φουρνιέ και Κώστας Παπανικολάου, ενώ από ένα είχαν οι Ουόκαπ και Νιλικίνα. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός μετρούσε ήδη 5/6 τρίποντα, με τα δύο διαδοχικά του αρχηγού του Κώστα Παπανικολάου, όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας έγραφε 6-19. Το +16 (8-24) ήταν η μεγαλύτερη διαφορά, με ένα Μαρούσι που αποδεικνυόταν αναποτελεσματικό στην άμυνα κι έναν Ολυμπιακό που είχε ξεκινήσει με εξαιρετική ευστοχία (7/11 τρίποντα, 4/6 δίποντα). Οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου είχαν 6/7 δίποντα και 1/6 τρίποντα.

Ο Μόντε Μόρις πέρασε στη θέση του Τόμας Ουόκαπ, με την έναρξη της 2ης περιόδου, με τον Αμερικανό να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, έπειτα από 40 ημέρες από τον τραυματισμό του. Μάλιστα, με τρίποντο έκανε το 17-36, για το +19 του Ολυμπιακού κι ενώ είχε μετρήσει και 2/2 βολές. Ο Ντόντα Χολ πέρασε στη θέση του Μιλουτίνοφ στο «5» για την ομάδα του Πειραιά, εν τη απουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς (τενοντίτιδα). Η άμυνα του Ολυμπιακού χαλάρωσε, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» υπέπεσαν και σε 5 λάθη μέχρι το ημίχρονο, φτάνοντας τα 7 στο πρώτο 20άλεπτο. Αυτό έδωσε την ευκαιρία αρχικά στους Γιώργο Καλαϊτζάκη και Ντάριλ Μέικον, καθώς και στον Ντε Σόουζα Σίλβιο να βάζουν την μπάλα στο διχτάκι, για το επιμέρους σκορ 18-19 στο δεύτερο δεκάλεπτο (33-48). Ο Ολυμπιακός που μέτρησε 14 ασίστ είχε πρώτο σκόρερ τον αρχηγό του Κώστα Παπανικολάου, με 9 πόντους στο α΄ μέρος, ενώ το Μαρούσι (8 ασίστ) είχε πρώτο σκόρερ τον Σίλβιο ντε Σόουζα με 6 πόντους.

Με τους Ουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός στο 3ο δεκάλεπτο. Ο Παπανικολάου με ένα ακόμη εύστοχο τρίποντο έκανε το 33-51 στις αρχές της 3ης περιόδου. Όμως, οι παίκτες του Αμαρουσίου συνδέθηκαν με το καλάθι έξω από τα 6.75 αρχής γενομένης με την απάντηση του Κουζέλογλου (36-51). Ένα ακόμη τρίποντο από τον Τουλιάτο και ένα από τον Κινγκ έφεραν το Μαρούσι στο -10 (44-55). Ο Βεζένκοφ με 4 διαδοχικούς πόντους… επενέβη, για να ευστοχήσει ξανά σε τρίποντο ο Τζόρνταν Κινγκ για το 47-59. Ο Κουζέλογλου μείωσε ξανά στους 10 (49-59). Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Χολ διατήρησαν σε διψήφια τιμή τη διαφορά, όταν οι Τουλιάτος και Κουζέλογλου «τρυπούσαν» την «ερυθρόλευκη» άμυνα, για το 53-65, στο 30ό λεπτό. Πάντως, τρία λεπτά πριν την ολοκλήρωση του 3ου δεκαλέπτου, ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ έδειχνε να πονά στο χέρι, με τον Μπαρτζώκα να τον αντικαθιστά με τον Χολ.

Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δίλεπτο της 4ης περιόδου ο Ολυμπιακός είχε επαναφέρει στο +18 τη διαφορά (55-73) από τρίποντα των Πίτερς και Μόρις, καθώς και δίποντο του Ντόντα Χολ (ξεκίνησε στο «5» αντί του Μιλουτίνοφ που είχε τραυματιστεί). Και χάρη σε 2/2 βολές του Βεζένκοφ και ένα ακόμη τρίποντο του Άλεκ Πίτερς, οι Πειραιώτες εκτόξευσαν τη διαφορά στο +23 (55-78), με εναπομείναντα χρόνο 7:19΄΄ για τη λήξη του ημιτελικού. Οι Σάλας και Ουίλιαμς πάλευαν από πλευράς Αμαρουσίου. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αφού είχε κριθεί πλέον ο νικητής έριξε στο παρκέ τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ο Λαρεντζάκης πήρε πάνω του προσπάθειες σημείωσε και τρίποντο (63-87) με 2:21΄΄ ν’ απομένουν. Νετζήπογλου και Μπουρνελές μπήκαν στο παρκέ για τον Ολυμπιακό, ο Χολ κάρφωνε εντυπωσιακά, ενώ με τρίποντο ο Πίτερς διαμόρφωσε το τελικό 67-91.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας, Καρακώστας 2, Μέικον 4, Σαλάς 12 (2), Τουλιάτος 5 (1), Κινγκ 9 (3), Καλαϊτζάκης 6, Ουίλιαμς 9, Κουζέλογλου 12 (2), Ντε Σόουζα 6, Γιαννόπουλος, Περάντες 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (2), Νιλικίνα 3 (1), Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Μόρις 11 (2), Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 12 (4), Νετζήπογλου 4, Πίτερς 9 (3), Μιλουτίνοφ 6, Χολ 10, Φουρνιέ 8 (2)