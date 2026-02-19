Μπάσκετ - Κύπελλο: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τελικό (91-61 τον Ηρακλή) - Real.gr

Quantcast
Μπάσκετ - Κύπελλο: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τελικό (91-61 τον Ηρακλή)
Μπάσκετ – Κύπελλο: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τελικό (91-61 τον Ηρακλή)

21:56, 19/02/2026
Μπάσκετ – Κύπελλο: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τελικό (91-61 τον Ηρακλή)

Το «μαξιλαράκι» ασφαλείας των 15 πόντων που εξασφάλισε από το πρώτο δεκάλεπτο (22-7), απλοποίησε το έργο του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Ανδρών, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό, όπου απέναντι στον Ολυμπιακό (21/2, 20:00) θα διεκδικήσει το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο και το 22ο στην Ιστορία του στον θεσμό.

Οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 91-61 τον Ηρακλή στα ημιτελικά και το Σάββατο (21/2) θα παραταχθούν και πάλι στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο για την υπεράσπιση του τίτλου και την κατάκτηση του πρώτου εφετινού τίτλου τους.

 

