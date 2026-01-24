Basket League: Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, 70-67 τον Πανιώνιο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο ΠΑΟΚ εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα, ενώ ο Πανιώνιος υποχώρησε στο 3-12.

Σε παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και κράτησε την αγωνία μέχρι το τελευταίο σουτ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 70-67 του Πανιωνίου στο κλειστό της Γλυφάδας, το βράδυ του Σαββάτου (24/1), για τη 16η αγωνιστική της GBL.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο ΠΑΟΚ εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα, ενώ ο Πανιώνιος υποχώρησε στο 3-12, πληρώνοντας την αδυναμία του να διατηρήσει τον έλεγχο του ρυθμού στο δεύτερο ημίχρονο.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Νίκος Χουγκάζ με 16 πόντους ενώ για τους γηπεδούχους ο Μάθιου Λιούις είχε 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 38-30, 49-50, 67-70

Ο Πανιώνιος είχε το πάνω χέρι στο πρώτο μέρος, εκμεταλλευόμενος την κυριαρχία του κοντά στο καλάθι και τα καλύτερα ποσοστά του, φτάνοντας μέχρι και σε διψήφια διαφορά στην τρίτη περίοδο (49-36). Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε όταν ο ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια, έσφιξε την άμυνά του και με ένα μεγάλο σερί (14-0) πέρασε μπροστά στο σκορ (50-49), μετατρέποντας το ματς σε πραγματικό ντέρμπι.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες αντάλλασσαν το προβάδισμα, με τον ΠΑΟΚ όμως να έχει σωστές επιλογές στο φινάλε και να «κλειδώνει» το αποτέλεσμα.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 9, Λέμον 3 (1), Τόμασον 13 (1), Κρούζερ 12 (1), Γκίκας 2, Τέιλορ 8, Τσαλμπούρης 5, Λούις 14 (1), Γόντικας 1, Νικολαΐδης

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 15, Ταϊρί 8, Περσίδης 2, Μπέβερλι, Μουρ 8, Κόνιαρης 4 (1), Χουγκάζ 16 (4), Τζόουνς 4, Ντιμσά 13 (2)