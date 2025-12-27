Basket League: Ο Ηρακλής «έλιωσε» τον Πανιώνιο με 80-66, παραιτήθηκε ο Ζούρος - Real.gr

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς πραγματοποίησε εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο, όταν με επιμέρους σκορ 28-10 ξέφυγε πολύ από τους Νεοσμυρνιώτες που απλά στο φινάλε περιόρισαν την έκταση της ήττας.

Πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 80-66, ο Ηρακλής επιβλήθηκε του Πανιωνίου στο κατάμεστο Ιβανώφειο, φτάνοντας στην πέμπτη νίκη του στη φετινή Basket League, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του για το 2025.

Στις καθιερωμένες δηλώσεις των προπονητών αμέσως μετά το τέλος των αγώνων στη δημόσια τηλεόραση, ο Ηλίας Ζούρους υπέβαλε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου: «Σήμερα δηλώνω την παραίτησή μου» είπε συγκεκριμένα ο Ηλίας Ζούρος.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς πραγματοποίησε εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο, όταν με επιμέρους σκορ 28-10 ξέφυγε πολύ από τους Νεοσμυρνιώτες που απλά στο φινάλε περιόρισαν την έκταση της ήττας. Κορυφαίοι για τον Ηρακλή, που είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν που σταμάτησε στους 21 (με 3/5διπ, 3/7τριπ και 6/6 βολές αλλά και 7 ριμπάουντ). Από το σύνολο του Ηλία Ζούρου, που παραμένει καθηλωμένο στην τελευταία θέση, Νέιτ Γουότσον (5/9διπ και 5/8 βολές) και Γιώργος Τσαλμπούρης (4/8διπ, 2/6τριπ και 1/3 βολές αλλά και 9 ριμπάουντ) – από 15 πόντους – προσπάθησαν περισσότερο, αλλά όταν είχαν όλα κριθεί.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 48-22 (ημ.), 67-42, 80-66 (τελικό).

Οι δυο ομάδες ήταν πολύ άστοχες στο ξεκίνημα του αγώνα. Το πρώτο εύστοχο σουτ ήταν ένα τρίποντο του Δημήτρη Μωραϊτη, σχεδόν ένα λεπτό μετά το τζάμπολ, για να σκοράρει ο Νέιτ Γουάτσον μετά από ακόμη ένα λεπτό το πρώτο καλάθι για τον Πανιώνιο. Μετά από τέσσερα λεπτά, το σκορ ήταν 3-4, με το δίποντο του Μάθιου Λιούις. Με μπροστάρη τον Κρις Σμιθ, οι «κυανόλευκοι» άρχισαν σιγά-σιγά να… παίρνουν μπροστά, κλείνοντας την περίοδο στο 20-12.

Ακόμη καλύτερα για τους Θεσσαλονικείς, το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν… παράσταση για έναν ρόλο. Με εξαιρετικό τον Τζάστιν Πάρκερ Έντλερ-Ντέιβις, ο Ηρακλής ανέβαζε συνεχώς τη διαφορά, ποντάροντας και στην εξαιρετική του άμυνα. Με τρίποντο, μάλιστα, του Κάιλ Φόστερ η διαφορά ανέβηκε πάνω από τους 20 πόντους (37-16, 5’26’’ πριν το τέλος). Οι «κυανέρυθροι» είχαν τραγικά ποσοστά ευστοχίας ενώ έχαναν κατά κράτος τη μάχη των ριμπάουντ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρασαν σχεδόν 5,5 αγωνιστικά λεπτά για να πετύχει καλάθι εντός πεδιάς ο Πανιώνιος, με τον Γιώργο Τσαλμπούρη, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 48-22.

Τα υπόλοιπα ήταν… τυπική διαδικασία. Η σχετική άνοδος των Γουάτσον, Μαρκέλ Σταρκς έκανε κάπως αμφίρροπο το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν να αναλαμβάνει το σκοράρισμα για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, για να φτάσουμε στο 67-42. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν μία… απέλπιδα προσπάθεια, κατεβάζοντας τη διαφορά κάτω από τους 20 πόντους (70-51, 7’51’’ πριν το τέλος και 78-60 στα 2’36’’), για να φτάσουν τελικά στο – κολακευτικό βάσει εικόνας – 80-66.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 10 (1), Ράιτ-Φόρμαν 21 (3), Φόστερ 6 (1), Σμιθ 13, Τσιακμάς, Μωραϊτης 8 (2), Γουέρ 4, Καμπουρίδης 3, Χρηστίδης, Σύλλας 3 (1), Έντλερ-Ντέιβις 12 (8ριμπ), Κομνιανίδης.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ηλία Ζούρος): Γουάτσον 15, Λέμον, Σταρκς 11 (1), Τσαλμπούρης 15 (2), Οικονομόπουλος, Λιούις 6, Γόντικας 2, Κρούζερ 3 (1), Χαντς, Πατρίκης 5, Νικολαϊδης 7, Γκίκας 2.

ΑΠΕ-ΜΠΕ