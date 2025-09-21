Μπάσκετ: Νίκησε με 86-83 τον Ερυθρό Αστέρα και πήρε την πρώτη θέση στην Κρήτη ο Ολυμπιακός - Real.gr

Πρωταγωνιστές για τους πρωταθλητές Ελλάδας Βεζένκοφ και Ουοκαπ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 86-83 του Ερυθρού Αστέρα στον τελικό του International Basket Tournament Crete, στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο Αοράκια» στην Κρήτη και κατέλαβε την πρώτη θέση.

Με πρωταγωνιστές επιθετικά τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ, ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς το προβάδισμα (2-5, 2′). Με ένταση στην άμυνά τους, οι Πειραιώτες έφτασαν στο +9 (10-19, 7′) με τους Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ να προσφέρουν επιθετικά. Λάθη και βιαστικές επιλογές στην επίθεση, επέτρεψαν στον Ερυθρό Αστέρα να μείνει κοντά στο σκορ, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 20-24.

Ο Ολυμπιακός «απάντησε» άμεσα στο 6-0 του Ερυθρού Αστέρα στην αρχή της δεύτερης περιόδου (26-24, 13′), με δικό του επιμέρους 2-8 και πήρε ξανά τα ηνία του αγώνα (28-32, 15′) με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ επιθετικά και τον Κώστα Αντετοκούνμπο να δηλώνει «παρών» στο αμυντικό μισό. Χαμένα αμυντικά ριμπάουντ και λάθη στην επίθεση έφεραν νέο σερί για την ομάδα του Σφαιρόπουλου (34-32, 16′), με τον Σάσα Βεζένκοφ να δίνει λύσεις επιθετικά και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ισοφαρίζει από τα 6.75 (39-39). Κακές αποφάσεις στο τελευταίο λεπτό, οδήγησαν στο 44-39 του ημιχρόνου.

Με ένα γρήγορο 11-0 στην αρχή της 3ης περιόδου, οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν το προβάδισμα «χτυπώντας» από την περιφέρεια (44-50, 22′) με τους Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Η ομάδα του Πειραιά έπαιξε με μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα και συνέχισε εύστοχη από τα 6.75 φτάνοντας τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (50-60, 25′). Ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε, εκμεταλλευόμενος κακές αποφάσεις στην επίθεση και λάθη (63-66, 29′) από πλευράς Ολυμπιακού, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 65-68.

Το παιχνίδι παρέμεινε «κλειστό» στην τελευταία περιόδο (70-70, 33′) με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το προβάδισμα (72-77, 35′) και με τους Άλεκ Πίτερς και Ντόντα Χολ να δίνουν λύσεις. Ένα λεπτό πριν τη λήξη το παιχνίδι ήταν ισόπαλο (83-83). Τρεις καλές αμυντικές αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις και 3/4 εύστοχες βολές από τους Μιλουτίνοφ – Φουρνιέ έφεραν τη νίκη (86-83) στον Ολυμπιακό και την πρωτιά στο τουρνουά της Κρήτης.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 44-39, 65-68, 83-86