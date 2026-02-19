Πλήγμα για τον Ολυμπιακό: Εκτός τελικού ο Νίκολα Μιλουτίνοβ - Real.gr

Quantcast
21:14, 19/02/2026
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Δυσάρεστα είναι τα νέα για τον Νίκολα Μιλουτίνοβ, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα του διεθνούς Σέρβου σέντερ του Ολυμπιακού.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό πλήγμα για τους «ερυθρόλευκους» ενόψει του τελικού (21/2) του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών, όπου θα παραταχθούν χωρίς έναν από τους βασικούς τους ψηλούς, τη στιγμή που ο Ταϊρίκ Τζόουνς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα.

Ο Μιλουτίνοβ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο χέρι περίπου τρία λεπτά πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου στον ημιτελικό απέναντι στο Μαρούσι.

