Μπάσκετ-Παναθηναϊκός: Χειρουργείο ξανά για τον Λεσόρ - Real.gr

Ο λόγος που θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση έχει να κάνει με αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής.

Η απόφαση πάρθηκε για τον Ματίας Λεσόρ με τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού να περνάει εκ νέου την πόρτα του χειρουργείου.

Συγκεκριμένα θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση από Ολλανδό γιατρό στην Πορτογαλία με τα πρώτα μηνύματα να είναι αισιόδοξα όσον αφορά την αποθεραπεία του και την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ο λόγος που θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση έχει να κάνει με αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής.

Μετά την επέμβαση θα μπορεί να ξεκαθαρίσει και το τοπίο όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στα παρκέ. Να σημειωθεί ότι η αρθροσκόπηση θα γίνει από τον Νικ Φαν Ντάικ, τον ίδιο γιατρό που είχε χειρουργήσει και τον Ιωάννη Παπαπέτρου το 2014.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Στο Οπόρτο της Πορτογαλίας θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου ο Ματίας Λεσόρ συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο.

Την Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Niek van Dijk, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως, γι’ αυτό και επιλέχθηκε από τον αθλητή μας».

πηγή: filathlos.gr