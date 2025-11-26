Μπάσκετ-Παρτίζαν: «Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς» - Real.gr

Quantcast
Μπάσκετ-Παρτίζαν: «Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς»
Μπάσκετ-Παρτίζαν: «Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς»

17:45, 26/11/2025
Μπάσκετ-Παρτίζαν: «Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς»

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «mozzartsport», ο Σέρβος τεχνικός φαίνεται πως πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από τη θέση του προπονητή, δηλώνοντας στη διοίκηση του συλλόγου την πρόθεσή του να αποχωρήσει εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για το καλό της ομάδας.

Ραγδαίες εξελίξεις στο «στρατόπεδο» της Παρτίζαν έφερε η χθεσινή ήττα της ομάδας από τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Athens Center», ένα αποτέλεσμα που αποτελεί την κορυφή του «παγόβουνου» της μέτριας έως κακής πορείας που διανύει το τελευταίο διάστημα ο σύλλογος του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «mozzartsport», ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς φαίνεται πως πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από τη θέση του προπονητή, δηλώνοντας στη διοίκηση του συλλόγου την πρόθεσή του να αποχωρήσει εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για το καλό της ομάδας.

Πλέον, όπως όλα δείχνουν, το… μπαλάκι περνά στην πλευρά των ανθρώπων της Παρτίζαν, με το σερβικό Μέσο να ξεκαθαρίζει πως θα υπάρξει άμεση συνάντηση του 65χρονου τεχνικού με το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας και τον πρόεδρο, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, ώστε να παρθεί μια τελική απόφαση.

Θυμίζουμε πως ο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στο «τιμόνι» των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου από το 2021, ενώ κατά το παρελθόν είχε εκτελέσει χρέη head coach στην ομάδα τη διετία 1991-93.

Φέτος, η Παρτίζαν έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν παρά τις υψηλές βλέψεις που υπήρξαν το καλοκαίρι, μετρώντας επτά ήττες στα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια της στην Ευρωλίγκα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 4-9.

πηγή: filathlos.gr

 

 

 

