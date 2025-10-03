Μπάσκετ: Ποιους ξένους επέλεξαν να αφήσουν εκτός ελληνικού πρωταθλήματος οι «αιώνιοι» - Real.gr

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης «διαβολοβδομάδας» στην φετινή Euroleague, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στρέφουν την προσοχή τους στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ενόψει της έναρξης της GBL, οι ερυθρόλευκοι, που αγωνίζονται εκτός έδρας με το Μαρούσι, δήλωσαν την λίστα με τους οκτώ ξένους που θα έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του πήραν την απόφαση να αφήσουν εκτός τον Κίναν Έβανς, με τον Αμερικανό γκαρντ να ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Έτσι λοιπόν, οι Πειραιώτες θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στο ελληνικό πρωτάθλημα τους: Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Ντόντα Χολ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Άλεκ Πίτερς και Φραν Νιλικίνα.

Από την πλευρά τους οι «πράσινοι» άφησαν εκτός λίστας τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δεν βρίσκεται ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων του. Αναλυτικά η 8άδα ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός: Ναν, Σορτς, Οσμάν, Γκραντ, Χουάντσο, Χολμς, Γιουρτσεβέν, Γκριγκόνις.

Θυμίζουμε πως κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για τρεις αλλαγές στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και δυο στον δεύτερο γύρο.

Επίσης όπως προβλέπεται από τον νέο κανονισμό του ΕΣΑΚΕ, κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει έως και οκτώ ξένους παίκτες για τη διάρκεια της σεζόν, με δυνατότητα συμμετοχής έξι εξ αυτών σε κάθε αγώνα, με την κάθε ομάδα να έχει δικαίωμα για τρεις αλλαγές στον πρώτο γύρο και δύο στον δεύτερο.

πηγή: filathlos.gr