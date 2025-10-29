Quantcast
Μπάσκετ: «Πράσινος» έως το 2029 ο Μήτογλου - Real.gr
real player

Μπάσκετ: «Πράσινος» έως το 2029 ο Μήτογλου

21:00, 29/10/2025
Μπάσκετ: «Πράσινος» έως το 2029 ο Μήτογλου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τον Αύγουστο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την επέκταση του συμβολαίου του Ντίνου Μήτογλου, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

Ο Παναθηναϊκός και ο Ντίνος Μήτογλου θα πορευθούν μαζί για αρκετά ακόμη χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σήμερα (29/10) σε συμφωνία για πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους, που θα έχει ισχύ έως το 2029.

Ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ, γεννημένος το 1996 και ύψους 2,10μ., αποτελεί βασικό μέλος του κορμού των «πρασίνων» και έναν αθλητή που έχει εξελιχθεί και γιγαντωθεί μέσα στον σύλλογο. Με τη σταθερότητά του και τις εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχει αποδείξει την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο.

Από το 2017, ο Μήτογλου έχει αγωνιστεί σε 190 παιχνίδια της EuroLeague, εκ των οποίων τα 13 με την Αρμάνι Μιλάνο τη σεζόν 2021-22. Στο σύνολο της πορείας του στη διοργάνωση, μετρά κατά μέσο όρο 7,3 πόντους και 4,2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Τη φετινή χρονιά, ο 28χρονος άσος έχει καταγράψει συμμετοχή σε επτά αναμετρήσεις της EuroLeague, μετρώνοντας μέσο όρο 5,1 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 13:21 λεπτά συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την επέκταση του συμβολαίου του Ντίνου Μήτογλου, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ αποτελεί και αγαπημένο παίκτη του γιού του «ισχυρού άνδρα» της ΚΑΕ, Παύλου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

20:13 29/10
Δένδιας: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Δένδιας: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

20:46 29/10
Άγριος καυγάς στη Βουλή - Τι είπαν Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδης, Γεροβασίλη - ΒΙΝΤΕΟ

Άγριος καυγάς στη Βουλή - Τι είπαν Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδης, Γεροβασίλη - ΒΙΝΤΕΟ

16:37 29/10
Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους - Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους - Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

19:05 29/10
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη

13:26 29/10
Ροδόπη: Νεκρός 82χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον γιο του - Τον χτύπησε με μπαστούνι στο κεφάλι

Ροδόπη: Νεκρός 82χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον γιο του - Τον χτύπησε με μπαστούνι στο κεφάλι

19:53 29/10
Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

15:30 29/10
Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες για εργασία από το σπίτι το 2025

Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες για εργασία από το σπίτι το 2025

20:30 29/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved