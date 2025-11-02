Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Θλάση στον προσαγωγό και εκτός 3 εβδομάδες ο Γιουρτσέβεν - Real.gr

Την ημέρα που ο Εργκίν Αταμάν είδε τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να ενσωματώνονται στις προπονήσεις και να υπολογίζονται για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (5/11), ο Παναθηναϊκός έμαθε πως χάνει τον Ομέρ Γιουρτσέβεν για τρεις εβδομάδες.

Οι ενοχλήσεις που ένιωθε στον αριστερό προσαγωγό από τον αγώνα με τη Μονακό ο Τούρκος σέντερ… αποδείχτηκε πως οφείλονταν σε θλάση, κάτι που τον αφήνει στα «πιτς» στα ματς με Ερυθρό Αστέρα (5/11, Βελιγράδι), Παρί (11/11, Παρίσι) και Ρεάλ Μαδρίτης (13/11, Μαδρίτη), ενώ ενδιάμεσα υπάρχουν για το ελληνικό πρωτάθλημα τα παιχνίδια με το Περιστέρι (8/11, εκτός έδρας) και τον Άρη (16/11, ΟΑΚΑ).

Σε αναζήτηση ψηλού, έστω με συμβόλαιο λίγων μηνών βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και ο Εργκίν Αταμάν, εν αναμονή της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ.