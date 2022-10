Basket League (5η αγωνιστική): Στο ΣΕΦ «έσπασε» το αήττητο του Ολυμπιακού - Γνώρισε την ήττα (76-81) από τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός έκανε πολλά λάθη, άρχισε να χάνει την... επαφή με τη Μονακό στην 3η περίοδο (14-23 το επιμέρους σκορ), ήταν φλύαρος στα τρίποντα (9/27), ενώ η άμυνά του δεν λειτούργησε στην 4η περίοδο με αποτέλεσμα να βρεθεί στο -12 και να κυνηγά στο τέλος.

Καθοριστική ήταν και η εξαιρετική άμυνα του Τζον Μπράουν στον Σάσα Βεζένκοφ που είχε ως αποτέλεσμα να μείνει στους 13 πόντους ο κορυφαίος παίκτης των «ερυθρόλευκων», με 3/6 τρίποντα, ενώ μάζεψε πάντως 7 ριμπάουντ. Ο Σακίελ ΜακΚίσικ με 15 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, ενώ 10 πόντους σημείωσαν οι Μπολομπόι, Ουόκαπ και Σλούκας. Ο τελευταίος είχε 10 πόντους, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

