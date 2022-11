Basket League (9η αγωνιστική): Άντεξε στο Πριγκιπάτο η Φενέρ - Επικράτησε με 96-93 της Μονακό

Με ρεκόρ 8-1 η τουρκική ομάδα συνεχίζει να οδηγεί την... κούρσα της βαθμολογίας, ενώ η Μονακό υπέστη την τρίτη εφετινή ευρωπαϊκή ήττα της.

One more Win on the road @FBBasketbol for @EuroLeague vs @ASMonaco_Basket ?? 8-1 record…

???? #yellowlegacypic.twitter.com/v5SR4ZlIz8