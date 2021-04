Basket League: Τα ζευγάρια των play off

Τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν σε αναμετρήσεις για την 22η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Α1 Ανδρών / Basket League.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (28/4/2021) Μεγάλη Τετάρτη, 28 Απριλίου ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 95-104 Λαύριο-Λάρισα 81-75 Ηρακλής-Προμηθέας Π. 85-90

Μεσολόγγι-ΠΑΟΚ 69-84

Περιστέρι-Άρης 82-65

Ιωνικός Ν.-Κολοσσός Ρ. 86-85 -παρ. (77-77κ.α.)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)

Παναθηναϊκός 42

Λαύριο 39

Προμηθέας Π. 38

ΑΕΚ 36

ΠΑΟΚ 35 ΠΛΕΙ ΟΦ

Περιστέρι 33

Κολοσσός 30

Ιωνικός 30

-----------------

Άρης 29

Ηρακλής 29

Λάρισα 28

-----------------

Μεσολόγγι 27 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Τα ζευγάρια των πλέι οφ:

1. Παναθηναϊκός - 8. Ιωνικός

2. Λαύριο - 7. Κολοσσός

3. Προμηθέας Π. - 6. Περιστέρι

4. ΑΕΚ - 5. ΠΑΟΚ

Στον πρώτο γύρο των πλέι οφ τα ζευγάρια είναι 1-8, 2-4, 3-6, 4-5. Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες (best of three).