Basketball Champions League: Αποκλείστηκε ο Προμηθέας Πατρών - Γνώρισε την ήττα με 82-92 από την Σαλόν - Real.gr

Ήταν η δεύτερή του ήττα στα Play-In.

Ο Προμηθέας δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σαλόν και αποχαιρέτησε το Basketball Champions League με δύο ήττες στο Play-In. Το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι των Αχαιών ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/1), με ήττα 82-92 στο Τόφαλος, στη δεύτερη αναμέτρηση με τους Γάλλους.

Ο Κούρο Σεγκούρα είδε την ομάδα του να ακολουθεί στο σκορ μέχρι το ημίχρονο, για να χάσει την επαφή στην τρίτη περίοδο, όταν δέχθηκε 31 πόντους. Οι Αχαιοί μπήκαν στον… επίλογο του αγώνα στο -15 (57-72 στο 30΄), αδυνατώντας να επιστρέψουν…

Ο Ρομπ Γκρέι με 19 πόντους και ο Λέιτον Χάμοντς με 13 ήταν οι μοναδικοί… διψήφιοι, ενώ από τη Σαλόν, που συνεχίζει στη διοργάνωση, ξεχώρισαν οι Λιονέλ Γκοντού (18π.) και Νέιτ Ντάρλινγκ (17π.).

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 37-41, 57-72, 82-92

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 2, Χάμοντς 13 (2), Κόουλαμ 8, Πλώτας 6, Μπαζίνας 5 (1), ΜακΚάλουμ 8 (1), Λάγιος 6, Πρέκας 2, Καραγιαννίδης 4, Γκρέι 19 (3), Σταυρακόπουλος 9 (1).

ΣΑΛΟΝ (Ντελόρ): Νάτζι, Ναντόλνι 2, Ανοχίλι-Κιλέν 9 (1), Ντάρλινγκ 17 (3), Τάκερ 2, Τσουπάς 2, Χιλ 14 (2), Γκοντού 18, Λερέι 12 (1), Τονελιέ, Ματς 9 (1), Κάθμπερτσον 7 (1).