Basketball Champions League: «Διπλό» και 3/3 για την ΑΕΚ - Κέρδισε στην παράταση την Τόφας Μπούρσα 93-90 (κ.α. 77-77) - Real.gr

Τεράστιο «διπλό» στην παράταση (77-77κ.α.), πήρε η ΑΕΚ στην Τουρκία, επικρατώντας με 93-90 της Τόφας Μπούρσα, για την 3η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League, γράφοντας το 3/3 στον 10ο όμιλο.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ στην τέταρτη περίοδο, καθώς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά (65-54 στο 32΄), ωστόσο η Ένωση αντέδρασε και πέρασε μπροστά στο τελευταίο τετράλεπτο (71-75 στο 36΄). Η Τόφας ισοφάρισε εκ νέου, με το παιχνίδι να οδηγείται στο επιπλέον πεντάλεπτο.

Στην παράταση, η ΑΕΚ ήταν πιο αποτελεσματική, με τους Μπάρτλεϊ και Γκρέι να έχουν καθοριστική συμβολή, φτάνοντας σε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη που τη διατηρεί στην κορυφή του ομίλου.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 44-42, 58-54, 77-77 (κ.α), 90-93 παρ.

ΤΟΦΑΣ (Ραίκοβικ): Φλόιντ 11 (1), Τσένγκιζ 3 (1), Πέρεθ 17 (2), Σαϊμπίρ 5, Γουάλι 9 (1), Γκετσίμ, Κιντ 8, Λούις 5 (1), Μπλάζεβιτς 16, Μπεσόν 15 (1), Κορκμάζ 1.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 23 (2), Σκορδίλης 2, Μπράουν 5, Φλιώνης 9 (2), Φίζελ 3 (1), Λεκαβίτσιους 13 (3), Κουζμίνκσκας, Νάναλι 7 (1), Μπάρτλεϊ 21 (4), Χαραλαμπόπουλος 10 (2)