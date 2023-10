Basketball Champions League: «Εκτέλεσε» με τρίποντο και Φρίντρικσον τη Γαλατασαράι ο ΠΑΟΚ (77-88) στην Πόλη

Hot shooting @paokbasketball steal a ?????? ?????? ???? ?????? ???????? in Istanbul, with ???????? ?????? ???? ???????????? ?????????????? and @ElvarFridriks getting a ????????????-????????????! #BasketballCL

Με τριπλ νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι ο Ελβαρ Φρίντρικσον (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ), ενώ εξαιρετικοί για τους «ασπρόμαυρους» ήταν και οι Αντριου Χάρισον (21 πόντοι, με 4/4 τρίποντα) Μάικλ Γκίλμορ (20 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Τζαμάνι ΜακΝίς (14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 κοψίματα).

Ιδιαίτερη σημασία είχε ο αγώνας για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, Βαγγέλη Μαργαρίτη, καθώς με αυτόν «έγραψε» την 100ή συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό ματς με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Πρώτος σκόρερ για την Γαλατασαράι ήταν ο Τζαρέλ Μάρτιν (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 19-30, 42-52, 59-71, 77-88

?? @PAOKbasketball's Elvar Fridriksson just became the third player in #BasketballCL history to record a triple-double and the first to register it in a road game! pic.twitter.com/KI5yUJ42bC