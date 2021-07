Basketball Champions League: Κληρώνει αύριο για ΑΕΚ, Λαύριο, ΠΑΟΚ και Περιστέρι

Στο «PatrickBaumann – House of Basketball» στην Ελβετία κληρώνει αύριο (7/7, 12:00 ώρα Ελλάδας) για ΑΕΚ, Λαύριο, ΠΑΟΚ και Περιστέρι, με τις τέσσερις ελληνικές ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους για τη σεζόν 2021-22.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Είκοσι οκτώ (28) ομάδες, μεταξύ αυτών η ΑΕΚ, το Λαύριο και ο ΠΑΟΚ, έχουν προκριθεί στην κανονική περίοδο, με τις τελευταίες τέσσερις (4) να προκύπτουν μέσω των προκριματικών, όπου και θα παλέψει το Περιστέρι, και να σχηματίζουν τις τριάντα δύο (32) της φάσης των ομίλων.

Σε όλα τα στάδια των κληρώσεων, θα ισχύει η αρχή της προστασίας της χώρας, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει «εμφύλιος».

Η αγωνιστική περίοδος 2021-22 θα ανοίξει αυλαία στις 13 Σεπτεμβρίου με τον πρώτο γύρο των προκριματικών.

Η κανονική περίοδος θα αρχίσει στις 4 Οκτωβρίου, με τις 32 ομάδες να χωρίζονται σε οκτώ ομίλους των τεσσάρων. Η πρώτη ομάδα του κάθε ομίλου θα περνάει απευθείας στην φάση των «16», ενώ οι δεύτερες και τρίτες κάθε ομίλου θα τεθούν αντιμέτωπες στα play-in.

Τα play-in αποτελεί μέρος του νέου Format της διοργάνωσης και θυμίζει... ΝΒΑ. θα απαρτίζεται από τις 16 ομάδες που κατέκτησαν τη δεύτερη και την τρίτη θέση του ομίλου τους. Στο play-in οι σειρές των αγώνων θα είναι best of three και οι νικητές θα προκρίνονται στους «16» με το πλεονέκτημα της έδρας να ακολουθούν τις ομάδες που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του ομίλου τους στην κανονική διάρκεια.

Στη φάση των «16» οι ομάδες θα είναι χωρισμένες σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων και οι δύο πρώτες ομάδες θα προκρίνονται στα προημιτελικά.

Στους «8», η σειρά των αγώνων θα είναι και πάλι best of three με τους νικητές των ζευγαριών να προκρίνονται στο Final Four.

Στους ομίλους του Basketball Champions League της σεζόν 2021-22 θα συμμετέχουν οι εξής ομάδες:

ΑΕΚ (Ελλάδα), Σταλ Οστρόφ (Πολωνία), Μανρέσα (Ισπανία), Μπεσίκτας (Τουρκία), Νταρουσάφακα (Τουρκία), Σάσαρι (Ιταλία), Νίμπουρκ (Τσεχία), Όλντενμπουργκ (Γερμανία), Σομπατέλι (Ουγγαρία), Οστάνδη (Βέλγιο), Γαλατάσαραϊ (Τουρκία), Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), Χάποελ Χολόν (Ισραήλ), Μπρίντιζι (Ιταλία), Μπούργκος (Ισπανία), Ιγκοκέα (Βοσνία), Ντιζόν (Γαλλία), Λαύριο (Ελλάδα), Τενερίφη (Ισπανία), Λούντβιγκσμπουργκ (Γερμανία), Νίζνι (Ρωσία), ΠΑΟΚ (Ελλάδα), Καρσίγιακα (Τουρκία), Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία), Στρασμπούρ (Γαλλία), Τόφας Μπούρσα (Τουρκία), Μάλαγα (Ισπανία), Ρίγα (Λετονία).

Στα προκριματικά θα λάβουν μέρος οι εξής ομάδες:

Μπάκεν Μπέαρς Όρχους (Δανία), Μονς (Βέλγιο), Μπάμπεργκ (Γερμανία), Τρεβίζο (Ιταλία), Φριμπούργκ (Ελβετία), Χάποελ Εϊλάτ (Ισραήλ), Γιουβέντους Ουτένα (Λιθουανία), Κάλεβ (Εσθονία), Πάπφενμπεργκ (Αυστρία), Λε Μαν (Γαλλία), Λέφσκι (Βουλγαρία), Λόντον Λάιονς (Αγγλία), Μόρναρ Μπαρ (Μαυροβούνιο), Οπάβα (Τσεχία), Πάρμα (Ρωσία), Περιστέρι (Ελλάδα), ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος), Προμετέι (Ουκρανία), Βίλπας (Φινλανδία), Σπλιτ (Κροατία), Σπόρτινγκ Λισσαβώνας (Πορτογαλία), Τσμόκι Μινσκ (Λευκορωσία), Κλουζ Ναπόκα (Ρουμανία), Λέιντεν (Ολλανδία).