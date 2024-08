Βαθμολογία UEFA: Παρέμεινε 15η και μείωσε τη διαφορά από την Δανία η Ελλάδα

Το θετικό είναι ότι οι Σκανδιναβοί έχασαν σήμερα δύο ομάδες (αποκλείστηκαν Μπρόντμπι και Σίλκεμποργκ), ωστόσο και η χώρα μας έμεινε με τρεις εκπροσώπους μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό της Ένωσης, την ώρα που οι «πράσινοι» συνεχίζουν στα playoffs του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Λανς, δίχως να έχουν ακόμα εξασφαλισμένη την παρουσία τους σε league phase, όπως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.

Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός πως το Ισραήλ, που είναι αρκετά πιο ψηλά και συγκεκριμένα 12ο, θα έχει μονάχα μία ομάδα φέτος στην Ευρώπη, πράγμα που μας επιτρέπει να ελπίζουμε σε προσπέραση μεταγενέστερα στη σεζόν.

Πηγή: Filathlos.gr

?? ???? Denmark are down to 2/4 clubs after Brøndby and Silkeborg got eliminated tonight!

?? ???? Croatia are down to 2/4 clubs after Osijek and Hajduk Split got eliminated tonight! pic.twitter.com/O3cqvqD0rD