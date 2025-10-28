BCL: Για το τρία στα τρία η ΑΕΚ στη Σλοβακία με την Πατριότι Λέβιτσε - Real.gr

Με στόχο να κάνει το τρία στα τρία και να παραμείνει μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα του 6ου ομίλου, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην "GOPASS Arena" της Μπρατισλάβα την Πατριότι Λέβιτσε, (28/10-19:00), για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Η ομάδα της Σλοβακίας έχει ρεκόρ 1-1 και εύλογα έχει και υψηλό κίνητρο να αναδειχτεί νικήτρια απέναντι στην Ένωση και να την «πιάσει» στον βαθμολογικό πίνακα. Η ΑΕΚ προέρχεται από εντός έδρας νίκη με 91-77 επί της ουγγρικής Ζόλνοκι για τη 2η αγωνιστική, ενώ η Πατριοτι Λέβιτσε προέρχεται από άνετη νίκη, με 92-73, επί της Ρίγα στη Λετονία.

Στην Τουρκία απέναντι στην Μερσίν αγωνίζεται η Καρδίτσα, την Τετάρτη (29/10), στις 19:00, για την 3η αγωνιστική του 7ου ομίλου. Οι Θεσσαλοί μοιράζονται το ίδιο ρεκόρ με την τουρκική ομάδα, έχουν δηλαδή από 1 νίκη – 1 ήττα. Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής η Καρδίτσα ηττήθηκε εντός έδρας με 72-55 από την αήττητη Ουνικάχα Μάλαγα, ενώ η Μερσίν πήρε σημαντικό «διπλό» στο Βέλγιο επί της ουραγού (0-2) Οστάνδης, με 104-86