BCL: Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» της Καρδίτσας στο πρώτο της ευρωπαϊκό ματς - Real.gr

Στο ιστορικό ντεμπούτο της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, η Καρδίτσα ταξίδεψε στο Βέλγιο και σημείωσε σπουδαίο «διπλό» επί της Οστάνδης με 93-95, ανοίγοντας ιδανικά το κεφάλαιο της στο Basketball Champions League.

Το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά με την απόδοσή του, καθώς κυριάρχησε επί των πρωταθλητών Βελγίου, έχοντας το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Το φινάλε, ωστόσο, ήταν «ροντέο».

Η Καρδίτσα κρατούσε σφιχτά στα χέρια της τη νίκη στην κανονική διάρκεια, ωστόσο ο Σάιλας Μέλσον με φοβερό buzzer beater κατάφερε να υπογράψει το 83-83 και έστειλε το ματς σε έξτρα πεντάλεπτο, αυξάνοντας την αγωνία.

Εκεί, οι Βέλγοι, έχοντας πλέον την ψυχολογία με το μέρος τους, φάνηκαν να γίνονται αυτοί φαβορί. Ωστόσο, ο τρομερός Μπράντον Τζέφερσον έβαλε ένα τεράστιο σουτ 44 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και «ξέρανε» τους γηπεδούχους. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ασταμάτητος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Πολύ καλό παιχνίδι με 14 πόντους και για τον Ελ Έλις, ενώ 12 πόντους έβαλε ο Νόα Χόρκλερ και double-double με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ σημείωσε ο Ντεμάτζεο Γουίγκινς. Από τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Νόαμ Γιάκοβ με 27 πόντους, ενώ ο Άρον Εστράδα μέτρησε 20.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 39-45, 63-58, 83-83 (κ.δ.), 93-95 (παρ.)

Οστάνδη (Δέδας): Όμπανορ (2 ριμπάουντ), Εστράδα 20 (5/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπισέ 3 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Σάκελ (2 ασίστ), Πίτερς, Μένες 4 (2/4 δίποντα,6 ριμπάουντ), Μέλσον 11 (1/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Φίντλερ 6 ( 3/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπρατάνοβιτς 9 ( 2/8 δίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Συλλά, Ζιλέτ 13 (2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιάκοβ 27 (1/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 13/15 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Γουίγκινς 10 (5/9 δίποντα, 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ),Τζέφερσον Μπρ. 23 (3/4 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χόρχλερ 12 ( 3/7 δίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Έλις 14 ( 4/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα,4 ριμπάουντ,4 ασίστ), Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος 9 (2/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κασελάκης 9 (3/5 δίποντα,1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καμπερίδης 6 (2/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Τζέφερσον Ντ. 6 (1/2 τρίποντα, 3/4 βολές 4 ριμπάουντ), Μάντσεν 6 (3/4 δίποντα), Χουγκάζ

Τα ομαδικά στατιστικά της Οστάνδης: 16/39 δίποντα, 13/31 τρίποντα, 22/25 βολές, 44 ριμπάουντ( 28 αμυντικά – 16 επιθετικά), 20 ασίστ, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 13 λάθη, 24 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Καρδίτσας: 23/45 δίποντα, 11/30 τρίποντα, 16/23 βολές, 44 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 17 επιθετικά),17 ασίστ, 9 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 8 λάθη, 25 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 2η αγωνιστική η Καρδίτσα θα υποδεχτεί την Ουνικάχα (14/10 στις 20:00), ενώ η Οστάνδη θα παίξει ενάντια στην ομάδα της Τουρκίας, Μερσίν(15/10 στις 21:30).

Τα highlights της αναμέτρησης:

