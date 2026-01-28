Quantcast
Μπενφίκα: Απέρριψε πρόταση της Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη - Real.gr
real player

Μπενφίκα: Απέρριψε πρόταση της Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη

13:15, 28/01/2026
Μπενφίκα: Απέρριψε πρόταση της Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης εντυπωσιάζει στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, έχοντας τη φετινή σεζόν 19 γκολ στην Primeira Liga με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ η Αλ Χιλάλ προσέγγισε την ομάδα της Λισαβόνας, επιθυμώντας τη μεταγραφή του στη Saudi Pro League, αλλά η διοίκηση των «αετών» απάντησε αρνητικά.

Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως η Μπενφίκα κοστολογεί τον Ελληνα στράικερ στα 70 εκατ. ευρώ και η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να επανέλθει στο τέλος της σεζόν για να διεκδικήσει ξανά τα δικαιώματα του.

Ο 27χρονος διεθνής φορ έχει φέτος συνολικά 26 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 36 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Εχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με ρήτρα εξαγοράς στα 100 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

10:44 28/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

08:51 28/01
Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:30 28/01
Τραγωδία στο Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας

Τραγωδία στο Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας

12:23 28/01
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

12:30 27/01
Έκτακτο ΕΜΥ: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

Έκτακτο ΕΜΥ: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

12:03 28/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Μαζί και ερωτευμένοι

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Μαζί και ερωτευμένοι

07:02 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved