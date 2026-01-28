Μπενφίκα: Απέρριψε πρόταση της Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη - Real.gr

Ο Βαγγέλης Παυλίδης εντυπωσιάζει στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, έχοντας τη φετινή σεζόν 19 γκολ στην Primeira Liga με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ η Αλ Χιλάλ προσέγγισε την ομάδα της Λισαβόνας, επιθυμώντας τη μεταγραφή του στη Saudi Pro League, αλλά η διοίκηση των «αετών» απάντησε αρνητικά.

Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως η Μπενφίκα κοστολογεί τον Ελληνα στράικερ στα 70 εκατ. ευρώ και η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να επανέλθει στο τέλος της σεζόν για να διεκδικήσει ξανά τα δικαιώματα του.

Ο 27χρονος διεθνής φορ έχει φέτος συνολικά 26 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 36 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Εχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με ρήτρα εξαγοράς στα 100 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ