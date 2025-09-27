Μπενφίκα: Διπλό «χτύπημα» από τον Παυλίδη - Τo σχόλιο του Μουρίνιο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την Μπενφίκα, παίρνοντας την ομάδα από το χέρι σε ένα ακόμα παιχνίδι.

Στο εντός έδρας ματς με τη Ζιλ Βιθέντε, οι «αετοί» βρέθηκαν πίσω στο σκορ μέχρι το 18’, όταν Έλληνας επιθετικός ανέλαβε δράση. Πρώτα ισοφάρισε με κοντινό σουτ και στη συνέχεια σκόραρε ξανά από την άσπρη βούλα στο 26’.

Με αυτά τα δύο τέρματα, ο Παυλίδης έφτασε τα 7 γκολ σε 13 συμμετοχές φέτος με την Μπενφίκα και τα 31 συνολικά μέσα στο 2025, συνεχίζοντας την φανταστική του σεζόν.

Το πρώτο γκολ:

Το δεύτερο γκολ:

Μετά την ισοπαλία 1-1 της Μπενφίκα απέναντι στη Ρίο Άβε στο «Ντα Λουζ», ο Μουρίνιο κλήθηκε να σχολιάσει την απόδοση της ομάδας του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επιθετικούς.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε αν θα ήθελε τον Καρίμ Μπενζεμά στη Μπενφίκα, λόγω δημοσιευμάτων που τον συνδέουν με την πορτογαλική ομάδα, καθώς ο Γάλλος φαίνεται δυσαρεστημένος από τη ζωή στη Σαουδική Αραβία.

Ο 62χρονος τεχνικός διέψευσε τα σενάρια, δηλώνοντας ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τους τρεις επιθετικούς του: τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον Φράνκο Ιβάνοβιτς και τον Ενρίκε Αραούχο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μουρίνιο για Μπενζεμά και Παυλίδη:

«Όχι, δεν σκέφτομαι καν την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Είπα ότι η Μπενφίκα είχε καλή ομάδα και εξακολουθώ να πιστεύω. Οι τρεις επιθετικοί είναι πολύ καλοί. Όταν παίζεις απέναντι σε ένα αμυντικό τείχος, όπως εναντίον της Ρίο Άβε, μερικές φορές δεν μπορείς να συνδεθείς, δεν μπορείς να υποστηρίξεις, δεν μπορείς να πάρεις δύσκολες πάσες.

Μερικές φορές η παρουσία ενός τέτοιου παίκτη αξίζει ένα γκολ, δύο βαθμούς. Προφανώς, δεν το έχουμε αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά μακριά από μένα να σκέφτομαι την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, μακριά από μένα να ζητάω οτιδήποτε. Η δουλειά μου δεν είναι να ζητάω τίποτα. Η δουλειά μου είναι να αναπτύξω αυτό που έχουμε στο έπακρο».

Για τον Καρίμ Μπενζεμά σχολίασε:

«Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα το όνομά του και την πιθανότητα. Όσο ήμουν στη Φενέρ δώσαμε ένα φιλικό εναντίον της ομάδας του, μιλήσαμε λίγο. Το τελευταίο πράγμα που έχει στον ορίζοντα είναι η επιστροφή του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και σε αυτήν την περίπτωση, σε μια ομάδα σαν τη δική μας. Θα μείνει εκεί.

Ήταν χαρούμενος και έχει κερδίσει τίτλους, βρίσκεται σε μια αξιοζήλευτη οικονομική κατάσταση. Όταν αφήνεις το κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, σε αυτή την ηλικία, για τη Σαουδική Αραβία, δεν νομίζω ότι ο στόχος είναι η επιστροφή. Αν μου μιλήσετε για νεότερα παιδιά που φεύγουν και μετά από δύο ή τρία χρόνια βρίσκονται σε ηλικία επιστροφής στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ναι.

Αλλά παίκτες σαν τον Καρίμ, όχι. Αυτή η ιστορία, αν και δεν έχω ρωτήσει κανέναν εσωτερικά… θα τολμούσα σχεδόν να πω ότι δεν υπάρχει πιθανότητα, ούτε καταλαβαίνω ακριβώς πώς το όνομα του Καρίμ έφτασε σε αυτό το σημείο».

José Mourinho, treinador do Benfica, foi questionado sobre a possibilidade de Karim Benzema reforçar os encarnados e descartou essa possibilidade. 🦅 🗣️ «A última coisa que está no seu horizonte é regressar ao futebol europeu.»#Mourinho #Benzema pic.twitter.com/Qnl2JqKsnl — A BOLA (@abolapt) September 26, 2025

Με πληροφορίες από filathlos.gr