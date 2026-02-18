Μπενφίκα-Ρεάλ: Η θέση των Βινίσιους-Πρεστιάνι μετά την καταγγελία του Bραζιλιάνου άσου για ρατσιστική επίθεση - Ένταση και στα αποδυτήρια - Real.gr

Πολλά επεισόδια αναμένεται να έχει η ρατσιστική επίθεση που δηλώνει ότι δέχθηκε ο Βινίσιους από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι μερικές στιγμές μετά το γκολ νίκης της Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα για τα πλέι οφ του Champions League.

Κι αυτό γιατί ο μεν Αργεντινός μεσοεπιθετικός ισχυρίζεται πως ο Βραζιλιάνος σταρ παρερμήνευσε τα λόγια του και ουδέποτε είπε κάτι ρατσιστικό, ενώ ο δε παίκτης των “μερένχες” μετά το φινάλε της αναμέτρησης χαρακτήρισε “δειλό και αδύναμο” τον Πρεστιάνι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Βινίσιους:

“Οι ρατσιστές είναι, πάνω απ’ όλα, δειλοί. Χρειάζονται να βάλουν τις φανέλες τους στο στόμα για να δείξουν πόσο αδύναμοι είναι.

Αλλά έχουν την προστασία άλλων που, θεωρητικά, έχουν την υποχρέωση να τους τιμωρήσουν.

Τίποτα από όσα συνέβησαν σήμερα δεν είναι καινούργιο στη ζωή μου ή στη ζωή της ομάδας μου. Έλαβα κίτρινη κάρτα επειδή πανηγύρισα ένα γκολ. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί.

Από την άλλη πλευρά, ήταν απλώς ένα κακώς εκτελεσμένο πρωτόκολλο που δεν εξυπηρέτησε κανένα σκοπό.

Δεν μου αρέσει να εμφανίζομαι σε τέτοιες καταστάσεις, ειδικά μετά από μια μεγάλη νίκη και όταν τα πρωτοσέλιδα θα έπρεπε να αφορούν τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είναι απαραίτητο”.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πρεστιάνι:

“Θέλω να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν απηύθυνα ρατσιστικές προσβολές στον Βινίσιους, ο οποίος δυστυχώς παρερμήνευσε αυτό που νόμιζε ότι άκουσε.

Ποτέ δεν ήμουν ρατσιστής και λυπάμαι για τις απειλές που έλαβα από παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης”.

Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα “Record”, ο Τσουαμενί αποκάλυψε, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, πως ο νεαρός εξτρέμ αποκάλεσε τον Βινίσιους μαϊμού, αν και μετά το αρνήθηκε, λέγοντας πως δεν τον είπε μαϊμού ή οποιοδήποτε άλλο ρατσιστικό επίθετο, αλλά αδερφή, υποστηρίζοντας με λίγα λόγια ότι δεν είναι ρατσιστής, αλλά ομοφοβικός.

“Ο Βίνι μας είπε ότι ο τύπος τον αποκάλεσε μαϊμού ενώ κάλυπτε το πρόσωπό του με την μπλούζα του. Ο τύπος μετά είπε ότι είχε πει «αδερφή» ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει”, σημείωσε ο Γάλλος μέσος της Ρεάλ.

Ο έτερος Γάλλος της “Βασίλισσας”, Κίλιαν Εμπαπέ, στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, είπε ότι άκουσε τον παίκτη της Μπενφίκα να αποκαλεί “πέντε φορές μαϊμού τον Βινίσιους” και υποστήριξε πως εξαιτίας των πράξεων του θα έπρεπε να αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

“Είμαστε 100% στο πλευρό του Βίνι και του αφήσαμε την απόφαση για το αν θα μείνει στο γήπεδο ή θα αποχωρήσει σε εκείνον. Αν αποφάσιζε να φύγει, θα φεύγαμε όλοι μαζί.

Δεν αμφιβάλλω για όσα είπε ο Βινίσιους Τζούνιορ. Αυτή τη στιγμή είναι καλά, είναι μαχητής και έχει περάσει ξανά τέτοιες καταστάσεις, δυστυχώς. Γεννήθηκε μαχητής, θα είναι πάντα μαχητής και εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό του”, ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής της Ρεάλ, Άλβαρο Αμπελόα.

“Ο Βινίσιους μου λέει ένα πράγμα και ο Πρεστιάνι μου λέει κάτι άλλο. Δε θέλω να λέω ότι πιστεύω 100% τον Πρεστιάνι, αλλά ούτε θέλω να λέω ότι αυτό που μου λέει ο Βινίσιους είναι η αλήθεια. Μέχρι το γκολ, ήταν ένας σπουδαίος αγώνας, με τη Μπενφίκα να ξεκινά πολύ καλά και μια πολύ δυνατή Ρεάλ Μαδρίτης που άλλαξε το παιχνίδι γύρω στο 30ό ή 35ο λεπτό.

Ο Βινίσιους σκοράρει ένα γκολ που μόνο αυτός ή ο Εμπαπέ μπορούν να σκοράρουν, και μετά θα έπρεπε να… τον κουβαλούν στους ώμους τους οι συμπαίκτες του και να μην τα βάζει με 60.000 ανθρώπους σε αυτό το γήπεδο”, σημείωσε από τη μεριά του ο τεχνικός της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο και συνέχισε, σχολιάζοντας τα όσα είπαν από την πλευρά της Ρεάλ οι Εμπαπέ και Αρμπελόα…

“Προσπάθησα να είμαι πιο ισορροπημένος από τον Άλβαρο Αρμπελόα και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Δεν θέλω να πω ότι ο Βίνι είναι ψεύτης και ο δικός μου είναι ένας απίστευτος τύπος. Επέλεξαν διαφορετικό μονοπάτι. Συμβαίνει σε τόσα πολλά γήπεδα, πάντα με το ίδιο πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά. Σκόραρε ένα φανταστικό γκολ. Γιατί δεν πανηγύρισε όπως ο Εουσέμπιο, ο Πελέ, ο Ντι Στέφανο; Γιατί δεν το έκανε; Το παιχνίδι τελείωσε με αυτή τη φάση”.

Ξύλο στα αποδυτήρια μετά το Μπενφίκα-Ρεάλ;

Αρκετά έντονο ήταν και το τρίτο ημίχρονο του Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 για τα πλέι οφ του Champions League και όπως αναφέρουν ορισμένα ισπανικά ΜΜΕ, έπεσε ξύλο στα αποδυτήρια!

Σύμφωνα με αυτά, ο Ρουί Κόστα, πρόεδρος της Μπενφίκα, πιάστηκε στα χέρια ή και πλακώθηκε, όπως θέλετε πείτε το, με μέλος της αποστολής της Ρεάλ.

«Ο Ρούι Κόστα ενεπλάκη σε σωματική αντιπαράθεση με μέλος της αποστολής της Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο δεν είναι ούτε προπονητής ούτε παίκτης, και αναγκάστηκαν να τους χωρίσουν», αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ.

Παράλληλα, αναφέρουν πως εκτοξεύτηκαν «βαριές» προσβολές και υποτιμητικά σχόλια.

Πάντως, η πορτογαλική ομάδα το διαψεύδει και κάνει λόγο για αναφορές που είναι αβάσιμες.

«Είναι αναληθή τα όσα υποστηρίζονται ότι ο πρόεδρος της Μπενφίκα ενεπλάκη σε κάποια συνομιλία ή άλλο επεισόδιο με μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά είναι ψέματα και ψευδείς κατηγορίες», αναφέρει.

