Μπενίτεθ: «Ελπίζω να δημιουργήσω κάτι στον Παναθηναϊκό που θα μείνει» - Real.gr

Με αφορμή το μεγάλο ιταλικό ντέρμπι ανάμεσα την Ίντερ και την Νάπολι ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη Gazzetta Dello Sport για αυτό, αλλά και την απόφασή του για τον Παναθηναϊκό και τους στόχους του στην ομάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός δηλώνει χαρούμενος για την επιλογή που έκανε να υπογράψει στο τριφύλλι και εκφράζει την ελπίδα του να καταφέρει να δημιουργήσει κάτι στον Παναθηναϊκό που θα μείνει.

«Παίζουμε και κυνηγάμε τη σταθερότητα αποτελεσμάτων που θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι σύλλογος με κύρος κι εδώ βρήκα ένα μέρος για να αναπτύξω περαιτέρω την περιέργειά μου. Είμαι χαρούμενος με αυτή την επιλογή κι ελπίζω να μπορέσω να δημιουργήσω κάτι που θα μείνει. Στον Παναθηναϊκό δεν λείπει η όρεξη να επανακτήσει τη θέση που του αξίζει, έχοντας συναίσθηση των δυσκολιών του ανταγωνισμού», ανέφερε.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον ιταλικό αγώνα και το ποια ομάδα είναι φαβορί τόνισε:

«Η βαθμολογία και το πλεονέκτημα έδρας θα υπαγόρευαν ότι η Ίντερ θα ήταν η νικήτρια, αλλά η Νάπολι είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας, και αυτό θα μας γλίτωνε από την αμηχανία της επιλογής. Ωστόσο, ένα πράγμα μπορεί να ειπωθεί: Η Κίβου βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να μπει στον αγώνα, έστω και μόνο επειδή έχει προβάδισμα τεσσάρων βαθμών και έχει κάνει ένα καθαρό σερί πρόσφατα», είπε και συνέχισε για τις απουσίες που έχει η Νάπολι και προσπαθεί να διαχειριστεί ο Αντόνιο Κόντε…

«Και αυτός είναι ένας παράγοντας. Οι Ντε Μπρούιν, Ανγκίσα, Λουκάκου, ακόμη και ο Γκίλμουρ έχουν κορυφαίες επιδόσεις, ο Νέρες είναι ένας παίκτης υψηλού ρίσκου: αλλά ένας προπονητής ξέρει πώς να αντιμετωπίζει ορισμένες δύσκολες καταστάσεις, και κάποιος που έχει κερδίσει τόσο πολύ όσο ο Κόντε έχει το ταλέντο να τις αποκτήσει, όπως έχει δείξει τα τελευταία δύο χρόνια».

ΠΗΓΗ: Filathlos.gr