Μπενίτεθ: «Να είμαστε 100% ανταγωνιστικοί απέναντι στον Ολυμπιακό» - Real.gr

Τους τρεις άξονες στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί ο Παναθηναϊκός στο κυριακάτικο (8/2, 21:00) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο ανέλυσε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός του «τριφυλλιού» μίλησε για την αγωνιστική προσέγγιση που θα πρέπει να έχουν οι «πράσινοι», ενώ αναφέρθηκε και στα στοιχεία που δεν λειτούργησαν σωστά στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

-Μπροστά σας έχετε ένα δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι μέσα σε λίγες ημέρες. Το προηγούμενο δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλατε και υπάρχει απογοήτευση τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα όσο και στους οπαδούς. Πόσο δύσκολο είναι να καταφέρετε να αφήσετε πίσω σας την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και να επικεντρωθείτε στο ντέρμπι που έρχεται απέναντι στον μεγάλο αντίπαλο του Παναθηναϊκού, τον Ολυμπιακό;

«Πράγματι υπάρχει απογοήτευση, μεγάλη απογοήτευση γιατί θέλουμε να νικάμε σε κάθε παιχνίδι, πόσο μάλλον σε αυτό μιας και ήταν ένας ημιτελικός. Είμαστε τόσο κοντά να φθάσουμε στον τελικό και σίγουρα το πρώτο αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο θέλαμε.

Υπάρχει ωστόσο κι ένα δεύτερο παιχνίδι, το οποίο είναι πιο μετά. Αυτή τη στιγμή σ’ αυτό που πρέπει να επικεντρωθούμε, είναι να βελτιωθούμε όσο περισσότερο γίνεται για να είμαστε 100% ανταγωνιστικοί στον επόμενο αγώνα που έρχεται απέναντι στον Ολυμπιακό, που είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος. Γι ‘αυτό και πρέπει να δώσουμε τα πάντα».

-Μετά από χρόνια θα αντιμετωπίσετε και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού ανάπτυξης και πίεσης. Δεν το αλλάζει σχεδόν σε όλες τις ομάδες στις οποίες έχει καθίσει στον πάγκο. Πως σκοπεύετε από την πλευρά σας να αντιμετωπίσετε το πλάνο που συνήθως έχει ο αντίπαλος;

«Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να έχουμε σωστή νοοτροπία, θα πρέπει να βάλουμε κι εμείς πολύ μεγάλη ένταση, μιας και είμαι σίγουρος πως κι αυτοί θα βάλουν μεγάλη ένταση στο παιχνίδι τους. Από εκεί και πέρα, επειδή μιλάμε για μια ομάδα που είναι πάρα πολύ επιθετική στην άμυνα της, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί.

Θα πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει στις μονομαχίες και να τις κερδίσουμε. Όσον αφορά ένα πιο τακτικό ζήτημα, θα πρέπει να έχουμε γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας με καλό ρυθμό και με ασφάλεια, μιας και είναι μια ομάδα που θα προσπαθήσει να μας πιέσει και να μας οδηγήσει σε κάποια λάθη. Επίσης θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους χώρους που αφήνουν, όταν ανεβαίνουν να μας πιέσουν».

-Μιας κι αναφέρατε το τακτικό κομμάτι, δύο από τα αρνητικά ζητήματα της ομάδας την περασμένη Τετάρτη (4/2) ήταν η κακή αντιμετώπιση της επιθετικής μετάβασης του ΠΑΟΚ και η έλλειψη ηρεμίας προκειμένου να βγάλει έτσι όπως πρέπει να γίνει, την μπάλα από την άμυνα «χτίζοντας» σιγά-σιγά το παιχνίδι της. Είναι δύο από τα στοιχεία στα οποία έχετε κι εσείς ξεχωρίσει ότι χρειάζεται πραγματική βελτίωση η ομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα;

«Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, η αλήθεια είναι πως ο αντίπαλος είχε τρεις μεγάλες ευκαιρίες οι οποίες προήλθαν από αντεπιθέσεις, ωστόσο κοιτώντας και αναλύοντας τις φάσεις αυτές, προήλθαν από δικά μας λάθη. Ουσιαστικά εμείς τους δώσαμε αυτές τις αντεπιθέσεις, δεν μας πίεσαν αυτοί τόσο καλά ώστε να μας αναγκάσουν να κάνουμε κάποια λάθη.

Επίσης άλλο πράγμα είναι όταν καταφέρνει ο αντίπαλος σου να έχει τόσο καλούς αυτοματισμούς όταν κερδίζει τη μπάλα και μ’ αυτό τον τρόπο να καταφέρνει να φθάσει στη δική μας την εστία κι άλλο πράγμα είναι να τους δίνουμε εμείς τη μπάλα και μ’ αυτόν τον τρόπο να δημιουργούν τις ευκαιρίες. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό.

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, η αλήθεια είναι πως πράγματι δυσκολευτήκαμε να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα με ορθολογικό τρόπο από πίσω για να φθάσουμε μέχρι την επίθεση μας. Ωστόσο υπάρχει κάτι που δεν το ανέφερα μετά το τέλος του αγώνα, το γεγονός πως μας λείπουν κάποιοι πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές που μπορούν να συνδέσουν με μεγαλύτερη ευκολία την αμυντική με την επιθετική μας γραμμή, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Πέδρο (σ.σ. Τσιριβέγια), ο οποίος δεν μπόρεσε ν’ αγωνιστεί σ’ αυτό το παιχνίδι λόγω τραυματισμού.

Αυτό ίσως να έκανε και την ομάδα να θέλει να παίξει λίγο πιο άμεσα σε αυτό το κομμάτι, για να μπορέσει να ξεπεράσει την πίεση του αντιπάλου. Από τη μια σίγουρα πρέπει να δώσουμε εύσημα στον αντίπαλο, διότι είναι μια πολύ καλή ομάδα με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που γνωρίζονται πολύ καλά, ξέρουν τι θέλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και καταφέρουν και πιέζουν αρκετά καλά.

Από την άλλη όμως και εμείς δεν είχαμε κάποια “ όπλα” για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Επιλέξαμε εκείνο τον τρόπο, σίγουρα θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει καλύτερα και είναι που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στον επόμενο αγώνα».