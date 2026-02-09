Μπενίτεθ: Τεράστια νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση - Ταμπόρδα: Να είναι η αρχή ενός νέου ξεκινήματος - Real.gr

Τη σημασία της νίκης τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο υπογράμμισε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το 1-0 του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 20ή αγωνιστική της Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στα στοιχεία που έκριναν το παιχνίδι υπέρ των «πράσινων», τονίζοντας πως το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τη συνέχεια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη νίκη δίνει αυτοπεποίθηση σε όλους στην ομάδα και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη ενόψει του επόμενου απαιτητικού αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι το πρώτο πράγμα θα έπρεπε να έχουμε συνοχή, να ήταν συμπαγείς οι γραμμές μας και καλή αμυντική λειτουργία όπως και είχαμε. Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα στο κομμάτι των μεταβιβάσεων, θα μπορούσαμε να ήμασταν περισσότερο επικίνδυνοι. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους παίκτες από το 1’ μέχρι το 90’ και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Είναι ένα σημάδι που πρέπει να μας κάνει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες μας. Είναι μια τεράστια νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση όσον φορά τη βαθμολογική μας κατάταξη. Είναι μια ώθηση, προς όλους, τους οπαδούς, τον οργανισμού, τους παίκτες να πιστέψουμε ακόμη περισσότερο και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει για τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ».

Ταμπόρδα: «Ελπίζω η νίκη αυτή να είναι η αρχή ενός νέου ξεκινήματος»

Τη χαρά του για το γκολ και τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εξέφρασε ο Βιθέντε Ταμπόρδα μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Αργεντινός ήταν ο άνθρωπος που έκρινε το παιχνίδι με το τέρμα του στο 7ο λεπτό και στάθηκε τόσο στη σημασία του αποτελέσματος όσο και στη συνέχεια που ακολουθεί για τους «πράσινους». Όπως τόνισε, ευχήθηκε η συγκεκριμένη νίκη να αποτελέσει σημείο επανεκκίνησης για την ομάδα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η προσοχή στρέφεται πλέον αποκλειστικά στο επόμενο παιχνίδι, αυτό με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας.

Οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, για την ομάδα, Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, εκτός έδρας. Αλλά κάναμε πολύ καλά τα πράγματα, ανοίξαμε το σκορ από την αρχή του παιχνιδιού και κρατήσαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαι χαρούμενος και για τη νίκη και για το γκολ που πέτυχα.

Στο ποδόσφαιρο αυτού του είδους οι αγώνες κρίνονται στις λεπτομέρειες. Σήμερα κάναμε σωστά τα πράγματα και ελπίζω αυτό να αποτελέσει ένα σημείο ενός νέου ξεκινήματος, ώστε να μπορέσουμε χωρίς λάθη να πηγαίνουμε ολοένα και καλύτερα».

Για το τι σημαίνει ψυχολογικά αυτή η νίκη:

«Πριν από τον αγώνα συζητούσα ότι το αποψινό ματς έχει μεγάλη σημασία για 2 λόγους. Πρώτον διότι πρέπει να νικήσουμε για το πρωτάθλημα και δεύτερον λόγω του αγώνα που θα έχουμε απέναντι στον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο.

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο να το γιορτάσουμε, δεδομένου ότι από αύριο θα πρέπει ήδη να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον επόμενο αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε, κερδίζοντας κι εκεί, να οδηγήσουμε τον Παναθηναϊκό σε έναν ακόμα τελικό».