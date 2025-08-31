Μπήκε με... το δεξί (και )στο πρωτάθλημα η Πάφος - Real.gr

Με νίκη ξεκίνησε τους αγώνες της στην κυπριακή Λίγκα η Πάφος. Η ομάδα που κατέπληξε την Ευρώπη με την πρόκριση στο Champions League, πήρε 1-0 το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ της Λευκωσίας, χάρη σε γκολ του Λουκάσεν από το 11ο λεπτό.

Με την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Phase πραγματοποίησε το ντεμπούτο του ο Βραζιλιάνος Νταβίντ Λουϊζ, στα 38 του χρόνια.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο παρέταξε την Πάφο ως εξής: Μιχαήλ, Μπρούνο, Γκόλνταρ, Λουκάσεν, Πηλέας (74΄ Λάνγκα), Σούνιτς, Πεπέ, Κορέια (87΄ Νταβίντ Λουϊς), Σέμα (61΄ Σίλβα), Ζάζα (61΄ Όρσιτς), Ντράγκομιρ (74΄ Κίνα)