Quantcast
Μπήκε στην οκτάδα ο Ατρόμητος - Real.gr
real player

Μπήκε στην οκτάδα ο Ατρόμητος

23:15, 28/02/2026
Μπήκε στην οκτάδα ο Ατρόμητος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεύτερη στη σειρά νίκη για τον Ατρόμητο, που επιβλήθηκε με 1-0 του Παναιτωλικού στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής κι έφτασε στους 27 βαθμούς, προσπερνώντας τον Βόλο (παίζει αύριο με την ΑΕΚ) κι ανεβαίνοντας στην όγδοη θέση, με τους Αγρινιώτες να παραμένουν στους 21 πόντους.

Ο Παναιτωλικός ήταν ανώτερος στο πρώτο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης και είχε ευκαιρίες για να προηγηθεί σε αυτό το διάστημα.

Στο 6ο λεπτό, μετά από λάθος του Μανσούρ, ο Μάτσαν μπήκε στη μεγάλη περιοχή και πλάσαρε αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε, ενώ στο 11΄ από νέο λάθος (Σταυρόπουλος) ο Ρόσα έκλεψε και σούταρε από μακριά, για να μπλοκάρει ξανά ο Γεωργιανός τερματοφύλακας.

Μετά τα πρώτα 20 λεπτά ο Ατρόμητος άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του, πήρε την κατοχή και απείλησε στο 23΄, όταν μετά την προσπάθεια και το γύρισμα του Μουντέ ο Γιουμπιτάνα σούταρε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουτσερένκο.

Το σκορ στο Περιστέρι άνοιξε στο 41ο λεπτό. Σε εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ ο Κουτσερένκο απέκρουσε εντυπωσιακά, αλλά στην επαναφορά της μπάλας ο Μπάκου έκανε το 1-0 σε κενή εστία.

Με τη συμπλήρωση 57 λεπτών αγώνα, οι φίλοι του Ατρόμητου και του Παναιτωλικού φώναξαν μαζί σύνθημα για την τραγωδία των Τεμπών, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που κυλούσε χωρίς κάτι ιδιαίτερο έως το 73ο λεπτό.

Σε εκείνο το σημείο ο Ουκάκι έκανε τάκλιν μπροστά στον Μάτσαν, η μπάλα βρήκε στο χέρι του παίκτη των γηπεδούχων και ύστερα από την εξέταση της φάσης στο βίντεο ο Βεργέτης έδειξε πέναλτι. Την εκτέλεσή του ανέλαβε ο Μάτσαν, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε (77΄).

Τα «Καναρίνια» συνέχισαν να πιέζουν αλλά ο Ατρόμητος ήταν καλά οργανωμένος και κράτησε, με τον Γκουγκεσασβίλι να μπλοκάρει στο 90΄+4 την κεφαλιά του Μασούρ στη σέντρα του Μίχαλακ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μουντές, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσούμπερ – Σιέλης, Ρόσα, Μαυρίας

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας (82΄ Καραμάνης), Γιουμπιτάνα (69΄ Ουκάκι), Μίχορλ (90΄+3 Μήτογλου), Μπάκου, Τσούμπερ (82΄ Τσαντίλας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης (85΄ Γκαρσία), Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (66΄ Μπρέγκου), Μάτσαν, Λομπάτο (66΄ Άλεξιτς), Ρόσα (85΄ Μίχαλακ), Μπάτζι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

02:08 01/03
Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

01:24 01/03
Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

00:58 01/03
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

00:42 01/03
Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

00:23 01/03
ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

00:03 01/03
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

00:00 01/03
Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

23:55 28/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved