Βιλντόζα: «Νιώθω την ιστορία του ΟΑΚΑ, έχουμε πολύ καλούς παίκτες» - ΒΙΝΤΕΟ

Για το πώς του φαίνεται το άδειο ΟΑΚΑ: «Είναι τεράστιο. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ ως παίκτης της ομάδας. Νιώθεις διαφορετικά όταν έρχεσαι ως αντίπαλος. Οπότε, είναι ωραίο που βρίσκομαι εδώ και νιώθω την ιστορία που έχει το γήπεδο».

Για τους νέους του συμπαίκτες: «Γνώρισα τον Ματίας Λεσόρ όταν αγωνιζόμασταν ως αντίπαλοι. Δεν είχαμε την ευκαιρία να είμαστε στην ίδια ομάδα. Αυτή τη σεζόν θα γνωρίσω και τον Σλούκα ως συμπαίκτη. Είναι καλά παιδιά, έτοιμα να αγωνιστούν, έχουν εμπειρία και έχουν κερδίσει πολλά. Χαίρομαι που θα τους έχω συμπαίκτες».

Για τις προσδοκίες του ενόψει της νέας σεζόν: «Θα είναι μια ενδιαφέρουσα σεζόν. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες και μπορούμε να χτίσουμε κάτι σημαντικό. Όμως, πρέπει να το πάμε βήμα-βήμα. Τώρα ξεκινάμε. Πρώτα πρέπει να δούμε πώς θα πάει η προετοιμασία και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίζεις».

