Βινίσιους εκτός ελέγχου: Η αποβολή του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης που άναψε «φωτιές» στο Μεστάγια - ΒΙΝΤΕΟ

Ο διαιτητής, με την άμεση βοήθεια του VAR, αποφάσισε την αποβολή του Βινίσιους, πυροδοτώντας την έντονη αντίδρασή του. Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν έξαλλος και πήγε να επιτεθεί στον διαιτητή της αναμέτρησης, με τον Ρούντιγκερ να εκτελεί χρέη… σωματοφύλακα και να τον οδηγεί προς τα αποδυτήρια!

Πλέον, ο Βραζιλιάνος έχει μπει σε μπελάδες και μένει να αποφασίσει η La Liga ποια θα είναι η τιμωρία του. Στην χειρότερη των περιπτώσεων, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Βινίσιους θα χάσει από 4 έως 12 παιχνίδια! Εάν το χτύπημά του θεωρηθεί “εντός” παιχνιδιού, τότε θα χάσει μίνιμουμ 2 ματς.

?? Vinicius Jr after being sent off against Valencia.@emeroig ?? pic.twitter.com/tEDJDwKtTG