BINTEΟ: Διακόπηκε ο αγώνας της Σάκκαρη στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα – Ο λόγος - Real.gr

09:19, 09/09/2025
BINTEΟ: Διακόπηκε ο αγώνας της Σάκκαρη στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα – Ο λόγος

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε την πορεία της στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα το βράδυ της Δευτέρας (9/9), όμως η έντονη βροχόπτωση δεν της επέτρεψε να ολοκληρώσει την πρεμιέρα της απέναντι στη Γαλλίδα Έλσα Ζακεμόντ.

Η καταιγίδα ξέσπασε και ο αγώνας διακόπηκε, όταν η πρωταθλήτρια στη Γουαδαλαχάρα το 2023 και φιναλίστ το 2022 βρισκόταν πίσω με 4-1 στα games και δύο breaks στο πρώτο σετ.

Η αναμέτρηση επαναπρογραμματίστηκε στο κεντρικό court και αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9).

 

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

