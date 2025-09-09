BINTEΟ: Διακόπηκε ο αγώνας της Σάκκαρη στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα – Ο λόγος - Real.gr

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε την πορεία της στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα το βράδυ της Δευτέρας (9/9), όμως η έντονη βροχόπτωση δεν της επέτρεψε να ολοκληρώσει την πρεμιέρα της απέναντι στη Γαλλίδα Έλσα Ζακεμόντ.

Η καταιγίδα ξέσπασε και ο αγώνας διακόπηκε, όταν η πρωταθλήτρια στη Γουαδαλαχάρα το 2023 και φιναλίστ το 2022 βρισκόταν πίσω με 4-1 στα games και δύο breaks στο πρώτο σετ.

Η αναμέτρηση επαναπρογραμματίστηκε στο κεντρικό court και αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9).

🌧️¡SUSPENDIDO POR LLUVIA! ❌ Tláloc se hizo presente en el Complejo Panamericano y obligó a pausar el juego entre Sakkari🇬🇷 y Jacquemot🇫🇷 ✅ La francesa llevaba ventaja en el primer set 📸 y 📹 David Tamayo / El Occidental pic.twitter.com/YygFnHsXz2 — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) September 9, 2025

ΠΗΓΗ: filathlos.gr