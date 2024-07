ΒΙΝΤΕΟ: Άγριο ξύλο στην παραλιακή με πρωταγωνιστές τους Κροάτες Ζούμπατς και Σάριτς

Στo βίντεο, το οποίο δημοσίευσε το TMZ Sports, φαίνεται γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα ο ψηλός των Λ.Α. Κλίπερς να έρχεται στα χέρια με κάποιον, τη στιγμή που άνθρωποι ασφαλείας του μαγαζιού προσπαθούσαν να τους χωρίσουν.

Λίγο πριν ξεσπάσει... χάος, ο Σάριτς επενέβη προσπαθώντας να βοηθήσει τον Ζούμπατς, αλλά φαίνεται να δέχεται σπρωξιές από άλλον άνδρα.

Σε ένα σημείο μάλιστα διακρίνεται ένας άνδρας, ο οποίος με κεφαλοκλείδωμα ρίχνει τον Σάριτς στο έδαφος, όπου παρέμεινε ξαπλωμένος για αρκετή ώρα. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται άλλος άνδρας να φωνάζει στον Ζούμπατς και να του λέει να ηρεμήσει -κάτι που λειτούργησε, καθώς έκανε ένα βήμα πίσω έχοντας τα χέρια ψηλά.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn