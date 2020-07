ΒΙΝΤΕΟ: Ανανέωσε στην Άρσεναλ κι έφυγε για Στουτγκάρδη ο Μαυροπάνος

ΠΗΓΗ: filathlos

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε τον νέο δανεισμό του και του ευχήθηκε καλή τύχη στη νέα του ομάδα.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να υπογράψουμε τον δανεισμό του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου για μία σεζόν από την Άρσεναλ. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον και παρακολουθώ την εξέλιξή του εδώ και αρκετό καιρό. Ο Κωνσταντίνος είναι δυνατός και γρήγορος και μας ταιριάζει πολύ», δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής της Στουτγκάρδης, Σβεν Μίσλινταντ.

Από την πλευρά του, στις πρώτες του δηλώσεις στην ιστοσελίδα της Στουτγκάρδης, ο Μαυροπάνος τόνισε: «Η μεταγραφή στην Στουτγκάρδη, είναι μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου. Ευχαριστώ τη διοίκηση και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Στόχος μου είναι να ανταποδώσω αυτήν την εμπιστοσύνη, με καλή απόδοση μέσα στο γήπεδο».

Welcome, Dinos! ??

We are delighted to announce the loan signing of @DMavropanos! The 22-year-old joins us on loan until summer 2021 from @Arsenal. ????#VfBpic.twitter.com/ruJjnda5pU