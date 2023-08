ΒΙΝΤΕΟ: Επεισόδια και στο ματς των πιθανών αντιπάλων της ΑΕΚ - Ξύλο και συλλήψεις

Μετά τη λήξη του ματς, 0-0, υπήρξε ξανά ένταση. Αυτή τη φορά οπαδοί της Κοπεγχάγης αναζητούσαν αντιπάλους για να απαντήσουν στην επίθεση που δέχθηκαν νωρίτερα. Πάλι, όμως, η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση.

Υπενθυμίζεται πως αν η ΑΕΚ αποκλειστεί από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Κοπεγχάγη-Σπάρτα Πράγας στα πλέι οφ του Europa League.

08.08.2023, Sparta Praha???? attacked København???? before match near Sektion 12, Outside CPH with 7 guys to fight in that moment. Short intense fight. Police fight stopped and arrested Sparta lads https://t.co/Fjy3xrlEmQpic.twitter.com/M6Jr3detuL