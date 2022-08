ΒΙΝΤΕΟ - Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Εκτός βάθρου στο ελεύθερο σόλο η Πλατανιώτη

Η 28χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης αγωνίστηκε στον τελικό του ελεύθερου σόλο σε σύνολο 12 αθλητριών, λαμβάνοντας συνολικά 90.6000 πόντους.

Η Πλατανιώτη εκτέλεσε το πρόγραμμα της υπό τους ήχους του "Show Must Go On" των Queen, συμπαρασύροντας και το κοινό μαζί της ακριβώς πριν πέσει στην πισίνα.