ΒΙΝΤΕΟ - Γιάννης: «Ελπίζω να ξαναέρθω στον Λευκό Οίκο, θα είμαι ο πιο όμορφος πρόεδρος των ΗΠΑ» - Η πόζα του Θανάση με τη μπάλα που υπέγραψε ο Μπάιντεν

Για τη μοναδική εμπειρία της επίσκεψής του με τους πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς, στον Λευκό Οίκο και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μίλησε σχεδόν εκστασιασμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ταπεινός, όπως πάντα, αλλά και συνειδητοποιημένος, αποχωρώντας από τον Λευκό Οίκο και μπροστά στην κάμερα των Μπακς που κατέγραφε τις στιγμές, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στην αξία όσων πρωτόγνωρων έζησε, ενώ αποκάλυψε ότι πρόσφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ένα ζευγάρι παπούτσια.

«Ήταν απίστευτη εμπειρία, συνάντησα τον Πρόεδρο, επισκέφτηκα πολλά δωμάτια του Λευκού Οίκου. Έδωσα στον κ. Πρόεδρο υπογεγραμμένα παπούτσια μου, μεγέθους 17,5 (σ.σ. ευρωπαϊκό 50), δεν ξέρω αν του κάνουν, μου έδωσε μια υπογεγραμμένη μπάλα.

Ήξερε τα πάντα για μας!

Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να λαμβάνεις ως δεδομένο, το οτιδήποτε.

Δουλεύουμε πολύ σκληρά και η ζωή μας προχωράει τόσο γρήγορα. Παίξαμε αγώνα χθες, παίζουμε άλλον αύριο, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να κάτσουμε και να εκτιμήσουμε τη στιγμή που ζήσαμε, θα το κάνω τώρα.

Κοιτάζω, παρατηρώ τα πάντα, ώστε σε 20 χρόνια από τώρα να μπορώ να το περιγράψω στα παιδιά μου. Ελπίζω βέβαια να ξανάρθω εδώ ξανά. Ήταν μία απίστευτη εμπειρία».

Φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε τρελά κέφια.

Στο βίντεο, που ακολουθεί, αποκαλύπτει πως θα θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές και θα είναι ο πιο όμορφος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ!

"I'm going to be the most handsome president ever." ?? pic.twitter.com/7kGi0OzK6I — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 9, 2021

Από κοντά, πάντως, σιγοντάρει και ο Θανάσης...

Ο Θανάσης, με τη σειρά του, μετά τη λαμπρή τελετή, πόζαρε με την αναμνηστική μπάλα που χάρισε ο Τζο Μπάιντεν στην ομάδα, στην οποία φέρει πάνω την υπογραφή του.