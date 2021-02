ΒΙΝΤΕΟ - Γιάννης: «Όταν αλλάζεις στην άμυνα, γίνεσαι… τεμπέλης»

Πηγή: filathlos.gr

«Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στην άμυνα. Να βάζουμε τα σουτ. Να παίρνουμε τα ριμπάουντ. Να έχουμε καλύτερο transition. Να παίζουμε καλύτερα. Ίσως δεν κερδίσουμε 50, 55, 60 ματς, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε συνήθειες, να απολαμβάνουμε το μπάσκετ που παίζουμε. Να παίξουμε καλό μπάσκετ. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα χθες (με τους Πέλικανς). Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα σήμερα. Πρέπει να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον. Να δούμε τον αγώνα, να διαπιστώσουμε γιατί μείναμε πίσω με 15 πόντους. Πρέπει να το επεξεργαστούμε στο μυαλό μας».

Για το τι πρέπει να κάνουν οι Μπακς για να βελτιωθούν στην άμυνα: «Να μην επιτρέψεις στον αντίπαλό σου να πάει εύκολα στις βολές, να τον έχεις πάντα μπροστά σου, να παίρνεις τα ριμπάουντ, τα μικρά πράγματα. Αν τα κάνεις 48 λεπτά, θα σε βοηθήσουν και στην επίθεση. Όταν δεν γίνονται όλα αυτά, τότε έχεις μία κακή βραδιά. Πρέπει να βελτιωθούμε και θα βελτιωθούμε».

Για τις αλλαγές στην άμυνα: «Όταν αλλάζουμε, είναι καλύτερα. Αλλά με την αλλαγή, μπορεί κάποιος να γίνει… τεμπέλης. Όταν δεν αλλάζεις, είσαι πιο ενεργητικός. Αν κάποιος σκοράρει μπροστά σου, δεν τον αφήνεις να το κάνει ξανά. Γίνεσαι τεμπέλης όταν αλλάζεις. Όταν είσαι 25 πόντους πίσω και δεν αλλάζεις στην άμυνα, τότε δεν θέλεις να είσαι ο τύπος που δέχεται τα καλάθια».

Για την αστοχία στα τελευταία λεπτά των αγώνων: «Πρέπει να βρούμε τα παιχνίδια μας στο τέλος του αγώνα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στη διαδικασία. Κάναμε πολλά λάθη, δεν είχαμε εύκολες φάσεις. Πρέπει να προσέχουμε την μπάλα, να μην είμαστε επιπόλαιοι. Άλλες φορές είχαμε καλή κυκλοφορία, αλλά ήμασταν άστοχοι».

“We gotta do better and we will do better because we have a great team and great personnel.” pic.twitter.com/wLi9rUzxzp