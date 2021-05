ΒΙΝΤΕΟ: Η μαγική εμφάνιση του Καντέ στον τελικό του Champions League

«Δεν έχει υπάρξει κάποια ευκαιρία μέχρι στιγμής. Ο Καντέ είναι παντού σε όλο το παιχνίδι, εάν μπορέσουμε να τον περάσουμε ίσως να μπούμε ξανά στο κόλπο».Αυτή ήταν η ανάρτηση της Μάντσεστερ Σίτι στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου στη live εξέλιξη του τελικού.

Μία ανάρτηση… χίλιες λέξεις. Κάπως έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η χθεσινή εμφάνιση του Ενγκολό Καντέ στο θρίαμβο της Τσέλσι. Απολαύστε όσα έκανε στον μεγάλο τελικό του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ... ?? | N’Golo Kanté vs. Manchester City.

What a performance from the man of the match! The world’s best CDM no doubt ????

