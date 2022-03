ΒΙΝΤΕΟ: Κατέρρευσε και αποκλείστηκε από το Indian Wells ο Τσιτσιπάς

Απογοητευτική εμφάνιση, πολύ μακριά από τα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει, έκανε στον τρίτο γύρο του Indian Wells ο Στέφανος Τσιτσιπάς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Καλιφόρνια (ATP-1000).

Ο Έλληνας τενίστας, νούμερο 5 στον κόσμο, ηττήθηκε από τον Αμερικανό Τζένσον Μπρούκσμπι (Νο 43) με 1-6, 6-3, 6-2 σε 2 ώρες και 3 λεπτά.

Ο «Στεφ» έδειξε πως είναι καθ' οδόν για την πρόκριση στους «16» όταν κέρδισε με άνεση και στυλ το πρώτο σετ με 6-1, ωστόσο στη συνέχεια ήρθε μια ανεξήγητη κατάρρευση. Ο 23χρονος... γηπεδούχος πήρε εύκολα το δεύτερο με 6-3 και το τρίτο με 6-2 πετώντας εκτός το φαβορί και κλείνοντας ραντεβού στην επόμενη φάση με έναν εκ των Κάμερον Νόρι ή Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

O Tσιτσιπάς έγινε το τέταρτο μεγάλο όνομα που αποκλείεται πρόωρα από το Indian Wells μετά τους Μεντβέντεφ (No 1), Ζβέρεφ (No 3) και Ζαποβάλοφ (No 13).