ΒΙΝΤΕΟ: Ξεκίνησαν με νίκη οι πρωταθλητές Ράπτορς - Πήραν το ντέρμπι του Λος Άντζελες οι Κλίπερς!

Στους 34 πόντους σταμάτησε και ο Φρεντ Βαν Βλιτε, ο οποίος είχε 5/7 τρίποντα. Στους 22 πόντους ο Κάιλι Λόουρι και στους 13 ο Σερζ Ιμπάκα.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπράντον Ίνγκραμ σημείωσε 22 πόντους και ο Τζέι Τζέι Ρέντικ 16.

Ο Τζος Χαρτ σημείωσε double double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ στους 14 πόντους σταμάτησε ο Νικολό Μέλι.

Δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού ο Ζάιον Ουίλιαμσον.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες της καναδικής ομάδας παρέλαβαν τα δαχτυλίδια του περσινού πρωταθλήματος, ενώ ανέβηκαν και στην οροφή του γηπέδου τους το μπάνερ για την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος, του πρώτου της ιστορίας τους.

The @Raptors unveil their 2019 NBA Championship banner in the rafters at Scotiabank Arena! #KiaTipOff19#WeTheNorthpic.twitter.com/bItvWkCUC6