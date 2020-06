ΒΙΝΤΕΟ - Ξέσπασμα Λεμπρόν: «Έδειξαν τα ΜΜΕ τη διαδήλωση στην Ουάσινγκτον; Στοιχηματίζω πως όχι»

Συγκεκριμένα, το μήνυμα του ηγέτη των Λος Άντζελες Λέικερς έχει ως εξής: «Το έδειξαν αυτό τα Μέσα; Στοιχηματίζω πως όχι. Αυτό είναι όμορφο».

Thousands peacefully kneeling in DC remembering George Floyd chanting, “Stop Killing Black People.”

Why isn’t this video viral? Why is the media only interested in talking about isolated acts of vandalism & theft?

We’re here & We ain’t leaving. pic.twitter.com/pJCsBbKisr