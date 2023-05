ΒΙΝΤΕΟ: Λαϊκά δικαστήρια στη Μίλαν μετά την ήττα από τη Σπέτσια

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ποδοσφαιριστές και κόουτς ήταν υποχρεωμένοι να κάτσουν αμίλητοι, ακούγοντας τις παραινέσεις των οπαδών χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν, ώστε να μην εξαγριώσουν περαιτέρω τους ultras της Μίλαν.

Milan ultras having a word with the team after their defeat to Spezia earlier ??

Thoughts on this? pic.twitter.com/HBU3NmB6V8