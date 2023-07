ΒΙΝΤΕΟ: Μπλεξίματα για τον ιδιοκτήτη της Τότεναμ - Γιατί κατηγορείται

Ο Λιούις είναι πλέον αντιμέτωπος με πάνω από 12 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής απάτης.

«Τίποτα από αυτά δεν ήταν απαραίτητο, ο Τζο Λιούις είναι ένας πλούσιος άνδρας», πρόσθεσε ο εισαγγελέας Γουίλιαμς. «Όμως, όπως ισχυριζόμαστε, χρησιμοποίησε εσωτερικές πληροφορίες ως τρόπο για να αποζημιώσει τους υπαλλήλους του ή να κάνει δώρα σε φίλους και συντρόφους του».

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Joseph Lewis pic.twitter.com/9rGTTYVx6h

«Αυτό είναι ένα νομικό θέμα που δεν συνδέεται με το κλαμπ καθ’ αυτό και γι’ αυτό δεν έχουμε να κάνουμε κανένα σχόλιο», ανέφερε από την πλευρά του εκπρόσωπος της Τότεναμ.

Ο εκπρόσωπος του Βρετανού δισεκατομμυριούχου, Ντέιβιντ Ζόρνοου, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως υπέπεσε σ’ ένα κατάφωρο λάθος με τις κατηγορίες στο πρόσωπό του, χαρακτηρίζοντάς τον «άνθρωπο με ακεραιότητα και σπουδαίες ικανότητες». Πρόσθεσε, επίσης, πως ο ιδιοκτήτης των «σπιρουνιών» έχει ήδη μεταβεί στις ΗΠΑ για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις.

BREAKING: Tottenham have released a statement after their owner Joe Lewis was charged in the US over alleged insider trading. pic.twitter.com/i2Pt6u74ts