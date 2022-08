ΒΙΝΤΕΟ: Νικηφόρα πρεμιέρα στο Τορόντο για Σάκκαρη

Η έμπειρη Στίβενς εκμεταλλεύτηκε τη νευρικότητα της Σάκκαρη και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 σετ, αλλά στο τρίτο σετ η πρωταθλήτρια μας ήταν εξαιρετική, έβγαλε μπόλικη ενέργεια στο παιχνίδι της και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τη φάση των «16» του τουρνουά που διεξάγεται στο Τορόντο.

Στις εξέδρες βρέθηκαν αρκετοί ομογενείς με ελληνικές σημαίες, ενώ η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τη νικήτρια από το ζευγάρι Ανισίμοβα-Πλίσκοβα.

«Πραγματικά χρειαζόμουν αυτό το παιχνίδι και αυτή τη νίκη. Ευχαριστώ τους Έλληνες που βρέθηκαν στις εξέδρες. Ραντεβού την Πέμπτη», είπε μεταξύ άλλων η Σάκκαρη μετά τη νίκη της στο Τορόντο.

.@mariasakkari is the first player into the 3rd Round at the #NBO22 with a 6-2, 4-6, 6-2 over Sloane Stephens. pic.twitter.com/pUaVB5vmFV