ΒΙΝΤΕΟ: Ο Αντετοκούνμπο έδωσε τα παπούτσια του σε δύο μικρά παιδιά και αυτά έβαλαν τα κλάματα

Τα δάκρυά χαράς μετά το δώρο του Έλληνα άσου των «ελαφιών» δείχνουν πόσο σημαντικό ήταν το δώρο που τους έκανε.

Όσον αφορά στην υποδοχή που δέχθηκε από τους Ελληνες ομογενείς στο Σαν Φρανσίσκο και το «Chase Center» ο Γιάννης είπε: «Ήταν θαυμάσια. Τους είδα και στο ημίχρονο του αγώνα που χόρευαν και έπαιζε ελληνική μουσική. Πάντα είναι όμορφο να υπάρχουν Ελληνες οπαδοί στα εκτός έδρας γήπεδα που υποστηρίζουν τους Μπακς, τον αδερφό μου και εμένα».

Giannis gives two young fans his game-worn sneakers, bringing them to tears ????#ThisIsWhyWePlaypic.twitter.com/a4YBzU4NND