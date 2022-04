BINTEO: Οι Μπακς αποθεώνουν τον Αντετοκούνμπο - Πρώτος σκόρερ στην ιστορία τους

Ο Έλληνας φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 44 πόντους (13/17 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 15/19 βολές), 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 39 λεπτά συμμετοχής.

Οι Μπακς ετοίμασαν και πόσταραν ένα υπέροχο βίντεο για τον “Greek Freak”, ο οποίος ξεκίνησε από το νο 15 των draft κι έφτασε στην κορυφή του ΝΒΑ.

“Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Μείνε “πεινασμένος”, σχολίασαν τα “Ελάφια”.

From the 15th pick to Milwaukee’s All-Time Scoring Leader.

The work isn’t done. Stay hungry. pic.twitter.com/decXP9Osz0